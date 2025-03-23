Світоліна впевнено перемогла на турнірі в Маямі

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Jonathan Hui-Imagn Images

У США продовжується престижний турнір WTA, на якому виступають українські тенісистки. Одна із них продовжує свій шлях сіткою змагання.

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла у матчі третього кола турніру WTA 1000 у Маямі, пише портал Новини.LIVE.

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Світоліна проти Мухової

Матч Еліни Світоліної проти Кароліни Мухової завершився з рахунком 6:2, 3:6, 6:2. Усього він тривав 2 години 5 хвилин.

Таким чином Світоліна виграла третю особисту зустріч проти чеської спортсменки, поки що українка має стовідсотковий результат у цьому протистоянні.

Наступною суперницею української тенісистки стане переможець пари Іга Швьонтек — Еліза Мертенс.

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