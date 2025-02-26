Марта Костюк сенсаційно програла в першому раунді турніру WTA 500

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

У мексиканській Меріді стартував турнір серії WTA 500. У першому раунді зіграла українська тенісистка Марта Костюк.

Суперницею українки стала австралійка Дар'я Севілл, яка пробилася через кваліфікацію, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Як Костюк зіграла в Мексиці

Перша ракетка України і шоста сіяна на турнірі Костюк змогла шокувати своїх уболівальників. Киянка програла з рахунком 4:6, 6:7.

У другому сеті Марта вела з рахунком 3:0, але потім дозволила довести справу до тайбрейку, де програла 6:8.

Матч тривав 2 години 9 хвилин, протягом яких Костюк зробила три ейси, припустилася восьми подвійних помилок і реалізувала п'ять із десяти брейк-пойнтів.

Зазначимо, що дівчата вчетверте грали одна з одною і вдруге Костюк програла.

Севілл у другому раунді зіграє проти українки Ангеліни Калініної.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто може очолити збірну України замість Сергія Реброва.

У збірну України Ребров може викликати дебютантів, які стануть майбутнім національної команди.

Португалець Кріштіану Роналду разом із принцом Саудівської Аравії купить футбольний клуб.

Відомі британські зірки боксу побилися під час битви поглядів.