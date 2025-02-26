Марта Костюк сенсационно проиграла в первом раунде турнира WTA 500

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

В мексиканской Мериде стартовал турнир серии WTA 500. В первом раунде сыграла украинская теннисистка Марта Костюк.

Соперницей украинки стала пробившаяся через квалификацию Австралийка Дарья Сэвилл, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первая ракетка Украины и шестая сеянная на турнире Костюк смогла шокировать своих болельщиков. Киевлянка проиграла со счетом 4:6, 6:7.

Во втором сете Марта вела со четом 3:0, но затем позволила довести дело до тайбрейка, где проиграла 6:8.

Матч длился 2 часа 9 минут, в течении которых Костюк сделала три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

Отметим, что девушки в четвертый раз играли друг с другом и во второй раз Костюк проиграла.

Сэвилл во втором раунде сыграет против украинки Ангелины Калининой.

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