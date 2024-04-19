Костюк у Німеччині несподівано обіграла сьому ракетку світу
Українська тенісистка Марта Костюк зіграла у другому колі турніру серії WTA 250 у Штутгарті, Німеччина. Суперницею українки стала сьома ракетка світу Чжен Ціньвень із Китаю.
Українка виграла у трьох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.
Марта Костюк — Чжен Циньвень — 6:2, 4:6, 7:5
Костюк вдалося взяти реванш у Цинвень за поразку у 2023 році на турнірі серії WTA 1000 у Монреалі. Тоді українка поступилася у першому колі.
У новому матчі Марта впевнено взяла перший сет, але поступилася у другому. При цьому Костюк була близька до поразки у матчі, оскільки програвала у вирішальному сеті 3:5. Потім українка у десятому геймі врятувала п'ять матчболів на подачі Ціньвень.
Усього матч тривав 2 години 42 хвилини, за які українка тричі подавала ейси, припустилася восьми подвійних помилок і реалізувала чотири з 14 брейків.
У чвертьфіналі турніру у Штутгарті українка зіграє проти третьої ракетки світу Корі Гауфф із США.
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