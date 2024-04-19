Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Костюк у Німеччині несподівано обіграла сьому ракетку світу arrow

Костюк у Німеччині несподівано обіграла сьому ракетку світу

19 квітня 2024 08:22
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Костюк у Німеччині несподівано обіграла сьому ракетку світу
Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Українська тенісистка Марта Костюк зіграла у другому колі турніру серії WTA 250 у Штутгарті, Німеччина. Суперницею українки стала сьома ракетка світу Чжен Ціньвень із Китаю.

Українка виграла у трьох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Марта Костюк — Чжен Циньвень — 6:2, 4:6, 7:5

Костюк вдалося взяти реванш у Цинвень за поразку у 2023 році на турнірі серії WTA 1000 у Монреалі. Тоді українка поступилася у першому колі.

У новому матчі Марта впевнено взяла перший сет, але поступилася у другому. При цьому Костюк була близька до поразки у матчі, оскільки програвала у вирішальному сеті 3:5. Потім українка у десятому геймі врятувала п'ять матчболів на подачі Ціньвень.

Усього матч тривав 2 години 42 хвилини, за які українка тричі подавала ейси, припустилася восьми подвійних помилок і реалізувала чотири з 14 брейків.

У чвертьфіналі турніру у Штутгарті українка зіграє проти третьої ракетки світу Корі Гауфф із США.

Нагадаємо, Шапаренко та Бражко готуються піти з "Динамо" — що відомо.

Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав.

Довбик піде із "Жирони" наприкінці сезону — з'явився новий претендент на українця. 

Вірастюк розповів, чому насправді пішов від дружини.

Теніс
WTA
Марта Костюк
Штутгарт (WTA)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість