Костюк в Германии неожиданно обыграла седьмую ракетку мира

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграла во втором круге турнира серии WTA 250 в Штутгарте, Германия. Соперницей украинки стала седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь из Китая.

Украинка выиграла в трех сетах, сообщил портал Новини.LIVE.

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Костюк удалось взять реванш у Цинвэнь за поражение в 2023 году на турнире серии WTA 1000 в Монреале. Тогда украинка уступила в первом круге.

В новом матче Марта уверенно взяла первый сет, но уступила во втором. При этом Костюк была близка к поражению в матче, поскольку проигрывала в решающем сете 3:5. Затем украинка в десятом гейме спасла пять матчболов на подаче Циньвэнь.

Всего матч длился 2 часа 42 минуты, за которые украинка трижды подавала эйсы, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из 14 брейков.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте украинка сыграет против третьей ракетки мира Кори Гауфф из США.

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