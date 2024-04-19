Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Костюк в Германии неожиданно обыграла седьмую ракетку мира arrow

Костюк в Германии неожиданно обыграла седьмую ракетку мира

19 апреля 2024 08:22
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Костюк в Германии неожиданно обыграла седьмую ракетку мира
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграла во втором круге турнира серии WTA 250 в Штутгарте, Германия. Соперницей украинки стала седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь из Китая.

Украинка выиграла в трех сетах, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Марта Костюк — Чжэн Циньвэнь — 6:2, 4:6, 7:5

Костюк удалось взять реванш у Цинвэнь за поражение в 2023 году на турнире серии WTA 1000 в Монреале. Тогда украинка уступила в первом круге.

В новом матче Марта уверенно взяла первый сет, но уступила во втором. При этом Костюк была близка к поражению в матче, поскольку проигрывала в решающем сете 3:5. Затем украинка в десятом гейме спасла пять матчболов на подаче Циньвэнь.

Всего матч длился 2 часа 42 минуты, за которые украинка трижды подавала эйсы, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из 14 брейков.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте украинка сыграет против третьей ракетки мира Кори Гауфф из США.

Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Довбик уйдет из "Жироны" в конце сезона — появился новый претендент на украинца.

Вирастюк рассказал, почему на самом деле ушел от жены.

Теннис
WTA
Марта Костюк
Штутгарт (WTA)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость