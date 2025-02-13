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Костюк встановила особистий рекорд, але програла Анісімовій

13 лютого 2025 23:24
Олександр Ільющенков - Редактор
Костюк на турнірі в Досі — як зіграла українка в чвертьфіналі
Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: REUTERS/Jaimi Joy
Олександр Ільющенков - Редактор

На турнірі WTA 1000 у катарській Досі завершилися чвертьфінали. На жаль, результат для українських фанатів є невтішним. 

Українка Марта Костюк у трьох сетах поступилась американці Аманді Анісімовій, повідомляє "Суспільне. Спорт"

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Хід матчу Костюк — Анісімова

Перший сет був за українською тенісисткою, вона змогла виграти з рахунком 6:4, скориставшись помилками Анісімової.

У другому американка зрівняла рахунок, завершивши його 7:5. Тут уже більше помилялась Костюк. 

Третій сет також залишився за Анісімовою, це сталося через кілька програшів українки на своїй подачі. 

Підсумковий рахунок: 4:6, 7:5, 6:4 на користь американської тенісистки. 

Марта Костюк встановила особистий рекорд у Досі, пройшовши до чвертьфіналу. Але далі, у півфінал, йде Анісімова.

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