Костюк на турнірі в Досі — як зіграла українка в чвертьфіналі

Костюк встановила особистий рекорд, але програла Анісімовій
На турнірі WTA 1000 у катарській Досі завершилися чвертьфінали. На жаль, результат для українських фанатів є невтішним.
Українка Марта Костюк у трьох сетах поступилась американці Аманді Анісімовій, повідомляє "Суспільне. Спорт".
Поєдинок тривав 2,5 години. І завершився для Костюк невдало.
Хід матчу Костюк — Анісімова
Перший сет був за українською тенісисткою, вона змогла виграти з рахунком 6:4, скориставшись помилками Анісімової.
У другому американка зрівняла рахунок, завершивши його 7:5. Тут уже більше помилялась Костюк.
Третій сет також залишився за Анісімовою, це сталося через кілька програшів українки на своїй подачі.
Підсумковий рахунок: 4:6, 7:5, 6:4 на користь американської тенісистки.
Марта Костюк встановила особистий рекорд у Досі, пройшовши до чвертьфіналу. Але далі, у півфінал, йде Анісімова.
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