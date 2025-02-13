Костюк на турнире в Дохе — как сыграла украинка в четвертьфинале

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

На турнире WTA 1000 в катарской Дохе завершились четвертьфиналы. К сожалению, результат для украинских фанатов неутешительный.

Украинка Марта Костюк в трех сетах уступила американке Аманде Анисимовой, сообщает "Суспільне. Спорт".

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Ход матча Костюк — Анисимова

Первый сет был за украинской теннисисткой, она смогла выиграть со счетом 6:4, воспользовавшись ошибками Анисимовой.

Во втором американка сравняла счет, завершив его 7:5. Здесь уже больше ошибалась Костюк.

Третий сет также остался за Анисимовой, это произошло из-за нескольких проигрышей украинки на своей подаче.

Итоговый счет: 4:6, 7:5, 6:4 в пользу американской теннисистки.

Марта Костюк установила личный рекорд в Дохе, пройдя в четвертьфинал. Но дальше, в полуфинал, идет Анисимова.

Напомним, украинский боксер Денис Беринчик будет защищать свой титул чемпиона мира в бою против американца Кишона Дэвиса.

Беринчик также уже высказался относительно возможного поединка против Василия Ломаченко.

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