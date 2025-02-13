Костюк на турнире в Дохе — как сыграла украинка в четвертьфинале

Костюк установила личный рекорд, но проиграла Анисимовой
На турнире WTA 1000 в катарской Дохе завершились четвертьфиналы. К сожалению, результат для украинских фанатов неутешительный.
Украинка Марта Костюк в трех сетах уступила американке Аманде Анисимовой, сообщает "Суспільне. Спорт".
Поединок длился 2,5 часа. И завершился для Костюк неудачно.
Ход матча Костюк — Анисимова
Первый сет был за украинской теннисисткой, она смогла выиграть со счетом 6:4, воспользовавшись ошибками Анисимовой.
Во втором американка сравняла счет, завершив его 7:5. Здесь уже больше ошибалась Костюк.
Третий сет также остался за Анисимовой, это произошло из-за нескольких проигрышей украинки на своей подаче.
Итоговый счет: 4:6, 7:5, 6:4 в пользу американской теннисистки.
Марта Костюк установила личный рекорд в Дохе, пройдя в четвертьфинал. Но дальше, в полуфинал, идет Анисимова.
Напомним, украинский боксер Денис Беринчик будет защищать свой титул чемпиона мира в бою против американца Кишона Дэвиса.
Беринчик также уже высказался относительно возможного поединка против Василия Ломаченко.
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