Ковач шкодує, що Боруссія обіграла Барселону тільки в матчі-відповіді

Тренер Ніко Ковач під час матчу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Дортмундська "Боруссія" здобула яскраву перемогу в матчі-відповіді 1/4 над "Барселоною". Німецькі футболісти забили у ворота Войцеха Щенсного три голи, але не зуміла вийти в наступну стадію Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Боруссії" Ніко Ковач шкодує, що його команда провела на високому рівні тільки один чвертьфінальний поєдинок, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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З перших хвилин матчу-відповіді в Дортмунді "Боруссія" заволоділа ініціативою й провела в атаках практично весь поєдинок. Німецька команда домінувала над "Барселоною" та перемогла з рахунком 3:1. Цього виявилося замало, щоб за сумою двох зустрічей вийти до півфіналу Ліги чемпіонів. Ніко Ковач розуміє, що вирішальною стала поразка минулого тижня в Каталонії з рахунком 0:4. Але тренер задоволений тим, як зіграли "джмелі".

Як Ковач налаштував "Боруссію" на матч

Тренер дортмундської команди визнав, що одразу після фінального свистка першого поєдинку він почав думати про матч-відповідь. Наставник зробив усе, щоб уболівальники "джмелів" забули про розгром тижневої давнини. Його штаб кілька днів розбирав із гравцями тактику на матч, манеру гри "Барселони" і способи протидії каталонцям. Це спрацювало, й тепер Ковач шкодує, що "Боруссії" забракло сміливості зіграти так само в першому поєдинку.

Ніко Ковач та Юліан Брандт. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Ніко Ковач шкодує про виліт із Ліги чемпіонів, але радіє з того, що "Боруссія" зробила щасливими вболівальників, які створили неймовірну атмосферу в Дортмунді. Тренер нагадав, що саме "джмелі" завдали каталонцям першої поразки у 2025 році. Він виділив Сера Гірассі, який забив три голи, й назвав це досягнення феноменальним.

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