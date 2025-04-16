Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ковач пояснив, чому Боруссія провалила перший матч із Барсою arrow

Ковач пояснив, чому Боруссія провалила перший матч із Барсою

16 квітня 2025 11:03
Іван Крутогоров - Редактор
Ковач шкодує, що Боруссія обіграла Барселону тільки в матчі-відповіді
Тренер Ніко Ковач під час матчу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
Іван Крутогоров - Редактор

Дортмундська "Боруссія" здобула яскраву перемогу в матчі-відповіді 1/4 над "Барселоною". Німецькі футболісти забили у ворота Войцеха Щенсного три голи, але не зуміла вийти в наступну стадію Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Боруссії" Ніко Ковач шкодує, що його команда провела на високому рівні тільки один чвертьфінальний поєдинок, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Реклама
Читайте також:

З перших хвилин матчу-відповіді в Дортмунді "Боруссія" заволоділа ініціативою й провела в атаках практично весь поєдинок. Німецька команда домінувала над "Барселоною" та перемогла з рахунком 3:1. Цього виявилося замало, щоб за сумою двох зустрічей вийти до півфіналу Ліги чемпіонів. Ніко Ковач розуміє, що вирішальною стала поразка минулого тижня в Каталонії з рахунком 0:4. Але тренер задоволений тим, як зіграли "джмелі".

Як Ковач налаштував "Боруссію" на матч

Тренер дортмундської команди визнав, що одразу після фінального свистка першого поєдинку він почав думати про матч-відповідь. Наставник зробив усе, щоб уболівальники "джмелів" забули про розгром тижневої давнини. Його штаб кілька днів розбирав із гравцями тактику на матч, манеру гри "Барселони" і способи протидії каталонцям. Це спрацювало, й тепер Ковач шкодує, що "Боруссії" забракло сміливості зіграти так само в першому поєдинку.

Нико Ковач
Ніко Ковач та Юліан Брандт. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Ніко Ковач шкодує про виліт із Ліги чемпіонів, але радіє з того, що "Боруссія" зробила щасливими вболівальників, які створили неймовірну атмосферу в Дортмунді. Тренер нагадав, що саме "джмелі" завдали каталонцям першої поразки у 2025 році. Він виділив Сера Гірассі, який забив три голи, й назвав це досягнення феноменальним.

Нагадаємо, у донецькому "Шахтарі" з'явиться новий головний тренер, який переїде в Україну з Туреччини.

Вінісіус покине мадридський "Реал" наприкінці сезону, але йому вже знайшли зіркову заміну.

Олександр Караваєв може залишитися в "Динамо" ще на сезон за однієї умови.

Керівництво київського клубу більше не боротиметься за запрошення в "Динамо" легіонерів з інших чемпіонатів.

спорт футбол Ліга чемпіонів Барселона Боруссія Дортмунд
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама