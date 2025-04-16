Ковач жалеет, что Боруссия обыграла Барселону только в ответном матче

Тренер Нико Ковач во время матча. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Дортмундская "Боруссия" одержала яркую победу в ответном матче 1/4 над "Барселоной". Немецкие футболисты забили в ворота Войцеха Щенсного три гола, но не сумела выйти в следующую стадию Лиги чемпионов.

Главный тренер "Боруссии" Нико Ковач сожалеет, что его команда провела на высоком уровне только один четвертьфинальный поединок, сообщает официальный сайт УЕФА.

Реклама

Читайте также:

С первых минут ответного матча в Дортмунде "Боруссия" завладела инициативой и провела в атаках практически весь поединок. Немецкая команда доминировала над "Барселоной" и победила со счетом 3:1. Этого оказалось мало, чтобы по сумме двух встреч выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Нико Ковач понимает, что решающим стало поражение на прошлой неделе в Каталонии со счетом 0:4. Но тренер доволен тем, как сыграли "шмели".

Как Ковач настроил "Боруссию" на матч

Тренер дортмундской команды признал, что сразу после финального свистка первого поединка он начал думать об ответной встрече. Наставник сделал все, чтобы болельщики "шмелей" забыли о разгроме недельной давности. Его штаб несколько дней разбирал с игроками тактику на матч, манеру игры "Барселоны" и способы противодействия каталонцам. Это сработало, и теперь Ковач сожалеет, что "Боруссии" не хватило смелости сыграть точно так же в первом поединке.

Нико Ковач и Юлиан Брандт. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Нико Ковач сожалеет о вылете из Лиги чемпионов, но радуется тому, что "Боруссия" сделала счастливыми болельщиков, которые создали невероятную атмосферу в Дортмунде. Тренер напомнил, что именно "шмели" нанесли каталонцам первое поражение в 2025 году. Он выделил Серу Гирасси, который забил три гола, и назвал это достижение феноменальным.

Напомним, в донецком "Шахтере" появится новый главный тренер, который переедет в Украину из Турции.

Винисиус покинет мадридский "Реал" в конце сезона, но ему уже нашли звездную замену.

Александр Караваев может остаться в "Динамо" еще на сезон при одном условии.

Руководство киевского клуба больше не будет бороться за приглашение в "Динамо" легионеров из других чемпионатов.