Коваленко шокував голом у Кубку Італії, але Емполі все одно вилетів

Віктор Коваленко у складі команди перед грою. Фото: "Емполі"

У Кубку Італії проходять матчі-відповіді. Свою виїздну гру проти "Болоньї" зіграло "Емполі".

У складі "Емполі" в стартовому складі вийшов український півзахисник Віктор Коваленко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Український півзахисник "Емполі" відзначився голом у матчі проти "Болоньї", як на той момент вела 1:0.

Попри гол Коваленка, "Емполі" програло з рахунком 1:2. За дві гри "Болонья" перемогла 2:1.

Статистичний портал SofaScore виставив Коваленку найвищу оцінку — 7.1.

Для Коваленка цей гол перший з 12 листопада 2023 року, коли він забив у ворота "Наполі" (1:0) у чемпіонаті Італії.

До цього матчу Коваленко провів шість ігор, де результативними діями не відзначався.

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