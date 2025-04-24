Коваленко шокировал голом в Кубке Италии, но Эмполи все равно вылетел

Коваленко неожиданно забил гол в Серии А — видео
В Кубке Италии проходят ответные матчи. Свою выездную игру против "Болоньи" сыграло "Эмполи".
В составе "Эмполи" в стартовом составе вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко, сообщил портал Новини.LIVE.
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Украинский полузащитник "Эмполи" отметился голом в матче против "Болоньи", которая на тот момент вела 1:0.
Несмотря на гол Коваленко, "Эмполи" проиграло со счетом 1:2. Через две игры "Болонья" победила 2:1.
Статистический портал SofaScore выставил Коваленко самую высокую оценку — 7.1.
Для Коваленко этот гол первый с 12 ноября 2023 года, когда он забил в ворота "Наполи" (1:0) в чемпионате Италии.
До этого матча Коваленко провел шесть игр, где результативными действиями не отличался.
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