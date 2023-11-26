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Коваленко забив у другому матчі поспіль та ледве не врятував нічию для Емполі

26 листопада 2023 20:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Коваленко забив у другому матчі поспіль та ледве не врятував нічию для Емполі
Віктор Коваленко та партнери по Емполі. Фото: ФК "Емполі"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український півзахисник "Емполі" Віктор Коваленко забив у другому матчі поспіль. Українець вийшов на заміну, відзначився у воротах "Сассуоло" та ледве не врятував гру.

Подробиці протистояння та оцінка Віктора в матеріалі Новини.LIVE.

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"Емполі" швидко вийшов уперед. На 4-й хвилині з пенальті забив Капуто. Потім Піаномонті та Матеус Енріке за 10 хвилин в середині першого тайму вивели гостей вперед, а Фацціні на 30-й зрівняв — 2:2.

Майже тріумфальний вихід Коваленка

На 66-й хвилині вже "Сассуоло" пробивали пенальті та Берарді не схибив. Тільки після цього в гру вступив Коваленко на 70-й хвилині. Та за 16 хвилин зумів відзначитись. 27-річний футболіст вдало підключився до атаки, добивши м'яч у майже порожні ворота після удару свого одноклубника. Захисник суперників намагався врятувати свою команду, але не зумів.

Цей гол став уже другимм для Коваленка у цьому розіграші Серії А, причому він забиває у 2-му для себе матчі поспіль. Щоправда, там були рикошети й деякі сайти записали це як автогол.

Це була не єдина прикрість для українця. На 90+2 хвилині Берарді оформив дубль та здобув перемогу для гостей. Віктор від Whoscored отримав середню оцінку 6,5.  

Нагадаємо, що Маліновський забив вперше за Дженоа та отримав найвищий бал у матчі.

Нагадаємо, "Евертон" може продати Миколенка вже у січні — є покупець.

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