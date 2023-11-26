Коваленко забив у другому матчі поспіль та ледве не врятував нічию для Емполі
Український півзахисник "Емполі" Віктор Коваленко забив у другому матчі поспіль. Українець вийшов на заміну, відзначився у воротах "Сассуоло" та ледве не врятував гру.
Подробиці протистояння та оцінка Віктора в матеріалі Новини.LIVE.
"Емполі" швидко вийшов уперед. На 4-й хвилині з пенальті забив Капуто. Потім Піаномонті та Матеус Енріке за 10 хвилин в середині першого тайму вивели гостей вперед, а Фацціні на 30-й зрівняв — 2:2.
Майже тріумфальний вихід Коваленка
На 66-й хвилині вже "Сассуоло" пробивали пенальті та Берарді не схибив. Тільки після цього в гру вступив Коваленко на 70-й хвилині. Та за 16 хвилин зумів відзначитись. 27-річний футболіст вдало підключився до атаки, добивши м'яч у майже порожні ворота після удару свого одноклубника. Захисник суперників намагався врятувати свою команду, але не зумів.
Цей гол став уже другимм для Коваленка у цьому розіграші Серії А, причому він забиває у 2-му для себе матчі поспіль. Щоправда, там були рикошети й деякі сайти записали це як автогол.
Це була не єдина прикрість для українця. На 90+2 хвилині Берарді оформив дубль та здобув перемогу для гостей. Віктор від Whoscored отримав середню оцінку 6,5.
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