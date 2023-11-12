Красивый гол украинца принес его команде сенсационную победу над Наполи

Полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко. Фото: twitter.com/VibesFoot

В 12-м туре Серии А "Эмполи" сыграл с действующим чемпионом "Наполи". Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко начал матч на скамейке запасных.

"Эмполи" вырвало победу со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Gollorius finish by Ковальенко pic.twitter.com/9O7FJPAjW0 - Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) November 12, 2023

Сенсация авторства Коваленко

К игре 12-го тура команды подошли в разных состояниях, поскольку "Эмполи" занимало предпоследнее место, а "Наполи" было четвертым.

Несмотря на все факторы против гостей, они выстояли в защите и забили победный мяч в дополнительное время.

Автором победного гола стал украинец Виктор Коваленко, вышедший на замену на 71-й минуте. У полузащитника получился красивый удар в касание с правого фланга штрафной в дальний угол ворот.

"Наполи" — "Эмполи" — 0:1

Гол: Коваленко, 90+1

"Наполи": Голлини — Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Оливера (Руй, 84) — Ангисса (Каюстре, 72), Лоботка — Политано (Линдстрем, 72), Распадори, Эльмас (Кварацхелия, 54) — Симеоне (Зелински, 54)

"Эмполи": Бериша — Берешинские (Эбуэхи, 63), Исмайли, Луперто, Какаче — Фаццини (Коваленко, 71), Раноккья (Грасси, 80), Малех — Камбьяги (Гьяси, 63), Капуто, Канчельери 80)

Предупреждение: Каюстре — Канчеллери.

Напомним, "Жирона" продаст Цыганкова и вернет Ромеу.

Роналду собрался вернуться в Европу в следующем году.

Попов перейдет из "Динамо" в один из итальянских клубов.

Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском.