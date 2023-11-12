Красивий гол українця приніс його команді сенсаційну перемогу над Наполі

Півзахисник "Емполі" Віктор Коваленко. Фото: twitter.com/VibesFoot

В 12-му турі Серії А "Емполі" зіграв з чинним чемпіоном "Наполі". Український півзахисник гостей Віктор Коваленко почав матч на лавці запасних.

"Емполі" вирвало перемогу з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Gollorius finish by Kovalenko pic.twitter.com/9O7FJPAjW0 — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) November 12, 2023

Сенсація авторства Коваленка

До гри 12-го туру команди підійшли у різних станах, оскільки "Емполі" посідало передостаннє місце, а "Наполі" було четвертим.

Попри всі фактори, які були проти гостей, вони вистояли у захисті та забили переможний м’яч в додатковий час.

Автором переможного голу став українець Віктор Коваленко, вийшов на заміну на 71-й хвилині. У півзахисника вийшов красивий удар в дотик з правого флангу штрафного майданчику в дальній кут воріт.

"Наполі" — "Емполі" — 0:1

Гол: Коваленко, 90+1

"Наполі": Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор, Олівера (Руй, 84) — Ангісса (Каюстре, 72), Лоботка — Політано (Ліндстрьом, 72), Распадорі, Ельмас (Кварацхелія, 54) — Сімеоне (Зелінські, 54)

"Емполі": Беріша — Берешинські (Ебуехі, 63), Ісмайлі, Луперто, Какаче — Фацціні (Коваленко, 71), Раноккья (Грассі, 80), Малех — Камб'ягі (Гьясі, 63), Капуто, Канчелльєрі (Мальдіні, 80)

Попередження: Каюстре — Канчелльєрі.