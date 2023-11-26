Коваленко забил во втором матче подряд и чуть не спас ничью для Эмполи

Виктор Коваленко и партнеры по Эмполи. Фото: ФК "Эмполи"

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко забил во втором матче подряд. Украинец вышел на замену и отличился в воротах "Сассуоло" и чуть не спас игру.

Подробности противостояния и оценка Виктора в материале Новини.LIVE.

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"Эмполи" быстро вышли вперед. На 4-й минуте с пенальти забил Капуто. Затем Пианомонте и Матеус Энрике через 10 минут в середине первого тайма вывели гостей вперед, а Фаццини на 30-й уравнял — 2:2.

Почти триумфальный выход Коваленко

На 66-й минуте уже "Сассуоло" пробивали пенальти, и Берарди не промахнулся. Только после этого в игру вступил Коваленко на 70-й минуте. Но через 16 минут сумел отличиться. 27-летний футболист удачно подключился к атаке, добив мяч в почти пустые ворота после удара своего одноклубника. Защитник соперников пытался спасти свою команду, но не смог.

Этот гол стал уже вторым для Коваленко в этом розыгрыше Серии А, при чем он забивает во 2-м для себя матчи подряд. Правда, там были рикошеты, и некоторые сайты записали это как автогол.

Это была не единственная досада для украинца. На 90+2 минуте Берарди оформил дубль и одержал победу для гостей. Виктор от Whoscored получил среднюю отметку 6,5.

Напомним, что Малиновский забил впервые за Дженоа и получил самый высокий балл в матче.

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