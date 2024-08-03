На Олімпіаді-2024 судді залишили Ковтуна без медалі у вільних вправах

Ілля Ковтун виконує елемент програми. Фото: Reuters/Mike Blake

Ілля Ковтун став єдиним українцем, який виступав у фіналі спортивної гімнастики у вільних вправах на Олімпіаді-2024. Спортсмен не зумів зійти на п'єдестал через рішення суддів.

Ковтуну поставили оцінку, яка не дозволила українцю піднятися вище 4-го місця, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Виступ Іллі Ковтуна. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Як виступив українець

Молодий спортсмен практично безпомилково виконав усі елементи досить непростої програми. Його виступ із коефіцієнтом складності 6.200 судді оцінили на 14.533 бали. У результаті Ковтун залишився лише на четвертому місці. Виступ Іллі можна було оцінити вище, але склалося враження, що його оцінку знову занизили.

Золоту медаль зненацька завоював Карлос Юло з Філіппін. На другому місці опинився ізраїльтянин Артем Долгоп'ят, який народився в українському Дніпрі. "Бронза" у Джейка Джермана з Великоъ Британії.

Ілля Ковтун став 4 та в індивідуальному багатоборстві. Йому залишилося виступити у фіналі на паралельних брусах.

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