На Олимпиаде-2024 судьи оставили Ковтуна без медали в вольных упражнениях

Илья Ковтун выполняет элемент программы. Фото: Reuters/Mike Blake

Илья Ковтун стал единственным украинцем, который выступал в финале спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпиаде-2024. Спортсмен не сумел взойти на пьедестал из-за решения судей.

Ковтуну поставили оценку, которая не позволила украинцу подняться выше 4 места, сообщает портал Новини.LIVE.

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В Париже прошел олимпийский финал по спортивной гимнастике в вольных упражнениях среди мужчин. Украину в этом турнире представлял 20-летний Илья Ковтун.

Выступление Ильи Ковтуна. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Как выступил украинец

Молодой спортсмен практически безошибочно выполнил все элементы достаточно непростой программы. Его выступление с коэффициентом сложности 6.200 судьи оценили на 14.533 балла. В итоге Ковтун остался только на четвертом месте. Выступление Ильи можно было оценить выше, но создалось впечатление, что его оценку снова занизили.

Золотую медаль неожиданно завоевал Карлос Юло из Филиппин. На втором месте оказался израильтянин Артем Долгопят, который родился в украинском Днепре. "Бронза" у Джейка Джермана из Великобритании.

Илья Ковтун стал 4 и в индивидуальном многоборье. Ему осталось выступить в финале на параллельных брусьях.

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