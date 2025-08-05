Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Красюк обіцяє зробити все можливе, щоб Усик більше не бився

Красюк обіцяє зробити все можливе, щоб Усик більше не бився

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 00:13
Красюк не хоче, щоб Усик повертався на ринг після перемоги на Уемблі
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик планує провести ще один бій в боксі. При цьому, він також розглядає дебют в ММА проти ютубера Джейка Пола.

Однак, колишній промоутер Усика Олександр Красюк в інтерв’ю World Boxing News не хоче, щоб той ще бився.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик и Александр Красюк
Олександр Усик та Олександр Красюк. Фото: instagram.com/tntsportsboxing

Красюк відмовлятиме Усика

Промоутер припустив, що Усик, можливо, вже провів свій останній бій після перемоги над Даніелем Дюбуа, 19 липня, на стадіоні "Уемблі". Красюк вважає, що боксер досяг усього в спорті, ставши першим в історії триразовим абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях.

"Я не бачу його в рингу знову, принаймні в боксі. Він довів усе, що міг", — сказав промоутер.

Попри припущення про третій бій із Тайсоном Ф’юрі чи поєдинок із Джозефом Паркером, Красюк вважає, що Усику немає чого доводити.

"Звісно, знайдуться ті, хто намагатиметься затягнути його назад на ринг. Але я, як друг, зроблю все, щоб переконати його завершити кар’єру", — розповів Красюк.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала наступний поєдинок українського чемпіона проти Джозефа Паркера. Сторонам дали 30 днів, щоб домовитись. Якщо не вийде, то призначать промоутерські торги.

Нагадаємо, футболіст криворізького "Кривбасу" не повернувся зі зборів разом з командою.

Донецький "Шахтар" погодився продати свою зірку Кевіна.

Гранди УПЛ не побачили таланту у гравця, що опинився в чемпіонаті Іспанії.

Каталонська "Барселона" планує вирішити свої питання з трансферами.

Олександр Усик бокс професійний бокс Олександр Красюк українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації