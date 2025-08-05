Красюк не хоче, щоб Усик повертався на ринг після перемоги на Уемблі

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик планує провести ще один бій в боксі. При цьому, він також розглядає дебют в ММА проти ютубера Джейка Пола.

Однак, колишній промоутер Усика Олександр Красюк в інтерв’ю World Boxing News не хоче, щоб той ще бився.

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Олександр Усик та Олександр Красюк. Фото: instagram.com/tntsportsboxing

Красюк відмовлятиме Усика

Промоутер припустив, що Усик, можливо, вже провів свій останній бій після перемоги над Даніелем Дюбуа, 19 липня, на стадіоні "Уемблі". Красюк вважає, що боксер досяг усього в спорті, ставши першим в історії триразовим абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях.

"Я не бачу його в рингу знову, принаймні в боксі. Він довів усе, що міг", — сказав промоутер.

Попри припущення про третій бій із Тайсоном Ф’юрі чи поєдинок із Джозефом Паркером, Красюк вважає, що Усику немає чого доводити.

"Звісно, знайдуться ті, хто намагатиметься затягнути його назад на ринг. Але я, як друг, зроблю все, щоб переконати його завершити кар’єру", — розповів Красюк.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала наступний поєдинок українського чемпіона проти Джозефа Паркера. Сторонам дали 30 днів, щоб домовитись. Якщо не вийде, то призначать промоутерські торги.

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