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Главная Спорт Красюк обещает сделать все возможное, чтобы Усик больше не дрался

Красюк обещает сделать все возможное, чтобы Усик больше не дрался

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 00:13
Красюк не хочет, чтобы Усик возвращался на ринг после победы на Уэмбли
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира Александр Усик планирует провести еще один бой в боксе. При этом, он также рассматривает дебют в ММА против ютубера Джейка Пола.

Однако, бывший промоутер Усика Александр Красюк в интервью World Boxing News не хочет, чтобы тот еще дрался.

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Александр Усик и Александр Красюк. Фото: instagram.com/tntsportsboxing

Красюк будет отговаривать Усика

Промоутер предположил, что Усик, возможно, уже провел свой последний бой после победы над Даниэлем Дюбуа, 19 июля, на стадионе "Уэмбли". Красюк считает, что боксер достиг всего в спорте, став первым в истории трехкратным абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

"Я не вижу его в ринге снова, по крайней мере в боксе. Он доказал все, что мог", — сказал промоутер.

Несмотря на предположения о третьем бое с Тайсоном Фьюри или поединке с Джозефом Паркером, Красюк считает, что Усику нечего доказывать.

"Конечно, найдутся те, кто будет пытаться затянуть его обратно на ринг. Но я, как друг, сделаю все, чтобы убедить его завершить карьеру", — рассказал Красюк.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала следующий поединок украинского чемпиона против Джозефа Паркера. Сторонам дали 30 дней, чтобы договориться. Если не получится, то назначат промоутерские торги.

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Александр Усик бокс профессиональный бокс Александр Красюк украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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