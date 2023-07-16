Красюк впевнений, що Воррен запропонував велику суму Ф'юрі за бій з Усиком

Усик налаштований на бій. Фото: Instagram/ukykaa

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк продовжує аналізувати причини зриву одного з найочікуваніших поєдинків його клієнта проти Тайсона Ф’юрі. За словами Красюка, потрібно з'ясувати справжню причину відмови від поєдинку "циганського короля".

Думку про те, що британець не готовий ризикувати усім, промоутер висловив в інтерв’ю Behind The Gloves.

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"Я не думаю, що Тайсон боїться битися з кимось. Він справжній чемпіон — велике серце та яйця. Він майстерний, має швидкі руки, гарний футворк, хоч і трохи важкуватий. Я не думаю, що він боїться битися з Вусиком. Справа в тому, що він може боятися ризикнути програти все, чого він досяг. Бути на вершині світу, бути пізнаваним повсюди. І гроші теж із цим приходять. А бій із Олександром ставить усе на кін. Ти ризикуєш програти всі ці речі, і це може змістити його думку в інший напрямок", — каже Красюк.

Також промоутер повідомив, що команда зробила все можливе. Ми підписали кожен папірець, анонсували бій публічно. Єдина річ, якої не вистачало, щоб влаштувати цей поєдинок — це підпис Тайсона Ф'юрі на контракті.

"Чи пропонували йому гроші? Френк Воррен каже, що ні. Але я не думаю, що це на 100% відповідає дійсності. Я вважаю, що Тайсону Ф'юрі запропонували дуже значну суму, яка вдвічі або втричі перевищує його найкращий гонорар у кар'єрі.

🗣️ "Greedy belly is 𝐀𝐅𝐑𝐀𝐈𝐃!" 😤



Oleksandr Usyk says @Tyson_Fury is 'scared' to fight him. pic.twitter.com/kqTzMXtn1s — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) July 13, 2023

Ми не знаємо, якою була реакція Ф'юрі. Але якщо він відмовився від цієї пропозиції, нам потрібно з'ясувати справжню причину. Можливо, Ей Джей має рацію?", — заявив українець.

Джошуа впевнений, що Ф'юрі "злився"

Раніше Джошуа заявив, що Тайсон Ф’юрі банально "злився".

"Що сталося з чемпіоном, який сказав, що готується до Усіка, а потім його тренер вийшов і заявив, що не готує його до цього бою? Ви маэте запитати його, щоб він усе прояснив. Нехай люди вирішують самі, але якби на його місці був я, то що вони сказали б? Так, Усік не "зливався", але Ф'юрі "злився". Я покладатиму на людей відповідальність, так само як вони покладають її на мене", — сказав Джошуа в коментарі BoxingSocial.

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