Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Красюк впевнений, що Воррен запропонував велику суму Ф'юрі за бій з Усиком arrow

Красюк впевнений, що Воррен запропонував велику суму Ф'юрі за бій з Усиком

16 липня 2023 07:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Красюк впевнений, що Воррен запропонував велику суму Ф'юрі за бій з Усиком
Усик налаштований на бій. Фото: Instagram/ukykaa
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк продовжує аналізувати причини зриву одного з найочікуваніших поєдинків його клієнта проти Тайсона Ф’юрі. За словами Красюка, потрібно з'ясувати справжню причину відмови від поєдинку "циганського короля".

Думку про те, що британець не готовий ризикувати усім, промоутер висловив в інтерв’ю Behind The Gloves.

Читайте також:

"Я не думаю, що Тайсон боїться битися з кимось. Він справжній чемпіон велике серце та яйця. Він майстерний, має швидкі руки, гарний футворк, хоч і трохи важкуватий. Я не думаю, що він боїться битися з Вусиком. Справа в тому, що він може боятися ризикнути програти все, чого він досяг. Бути на вершині світу, бути пізнаваним повсюди. І гроші теж із цим приходять. А бій із Олександром ставить усе на кін. Ти ризикуєш програти всі ці речі, і це може змістити його думку в інший напрямок", — каже Красюк.

Також промоутер повідомив, що команда зробила все можливе. Ми підписали кожен папірець, анонсували бій публічно. Єдина річ, якої не вистачало, щоб влаштувати цей поєдинок — це підпис Тайсона Ф'юрі на контракті.

"Чи пропонували йому гроші? Френк Воррен каже, що ні. Але я не думаю, що це на 100% відповідає дійсності. Я вважаю, що Тайсону Ф'юрі запропонували дуже значну суму, яка вдвічі або втричі перевищує його найкращий гонорар у кар'єрі.

Ми не знаємо, якою була реакція Ф'юрі. Але якщо він відмовився від цієї пропозиції, нам потрібно з'ясувати справжню причину. Можливо, Ей Джей має рацію?", — заявив українець.

Джошуа впевнений, що Ф'юрі "злився"

Раніше Джошуа заявив, що Тайсон Ф’юрі банально "злився".

"Що сталося з чемпіоном, який сказав, що готується до Усіка, а потім його тренер вийшов і заявив, що не готує його до цього бою? Ви маэте запитати його, щоб він усе прояснив. Нехай люди вирішують самі, але якби на його місці був я, то що вони сказали б? Так, Усік не "зливався", але Ф'юрі "злився". Я покладатиму на людей відповідальність, так само як вони покладають її на мене", — сказав Джошуа в коментарі BoxingSocial.

Нагадаємо, Микола Шапаренко чекає на трансфер з "Динамо": є інтерес з-за кордону.

Луческу неспроста працює у "Динамо": розкрито таємницю тренера.

Мбаппе розлютив "Реал" та "ПСЖ": що вирішили клуби.

Мудрик потрапив до списку найшвидших гравців Ліги чемпіонів: яка у нього позиція.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Речник ГУР: "Бунт Пригожина не придушений. У Кремлі все дуже серйозно"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз