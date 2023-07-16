Красюк уверен, что Уоррен предложил большую сумму Фьюри за бой с Усиком

Усик настроен на бой. Фото: Instagram/ukykaa

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк продолжает анализировать причины срыва одного из самых ожидаемых поединков его клиента против Тайсона Фьюри. По словам Красюка, нужно выяснить истинную причину отказа от поединка "цыганского короля".

Мнение о том, что британец не готов рисковать всем, промоутер высказал в интервью Behind The Gloves.

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"Я не думаю, что Тайсон боится биться с кем-то. Он настоящий чемпион — большое сердце и яйца. Он искусный, имеет быстрые руки, хороший футворк, хоть и немного тяжеловат. Я не думаю, что он боится биться с Усиком. Дело в том, что он может бояться рискнуть проиграть все, чего он достиг. Быть на вершине мира, быть узнаваемым повсюду. И деньги тоже с этим приходят. А бой с Александром ставит все на кон. Ты рискуешь проиграть все эти вещи, и это может сместить его мнение в другое направление", — говорит Красюк.

Также промоутер сообщил, что команда сделала все возможное. Мы подписали каждую бумажку, анонсировали бой публично. Единственная вещь, которой не хватало, чтобы устроить этот поединок — это подпись Тайсона Фьюри на контракте.

"Предлагали ли ему деньги? Фрэнк Уоррен говорит, что нет. Но я не думаю, что это на 100% соответствует действительности. Я считаю, что Тайсону Фьюри предложили очень значительную сумму, которая вдвое или втрое превышает его лучший гонорар в карьере.

🗣️ "Greedy belly is 𝐀𝐅𝐑𝐀𝐈𝐃!" 😤



Oleksandr Usyk says @Tyson_Fury является 'scared' to fight him. pic.twitter.com/kqTzMXtn1s — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) Июль 13, 2023

Мы не знаем, какова была реакция Фьюри. Но если он отказался от этого предложения, нам следует выяснить истинную причину. Может быть, Эй Джей прав?", — заявил украинец.

Джошуа уверен, что Фьюри "слился"

Ранее Джошуа заявил, что Тайсон Фьюри банально "слился".

"Что произошло с чемпионом, который сказал, что готовится к Усику. Затем его тренер вышел и заявил, что не готовит его к этому бою? Вы должны спросить его, чтобы он все прояснил. Пусть люди решают сами, но если бы на его месте был я, то что бы они сказали? Да, Усик не "сливался", но Фьюри "слился". Я буду возлагать на людей ответственность, так же как они возлагают ее на меня", — сказал Джошуа в комментарии BoxingSocial.

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