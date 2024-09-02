Кравець зізнався, чому вирішив стати радником Суркіса у Динамо

Артем Кравець в академії амстердамського "Аяксу". Фото: instagram.com/kravets89/

Колишній форвард збірної України Артем Кравець поділився подробицями роботи у київському "Динамо". Список завдань ексфорварда поступово зростає.

Кравець ніколи не прагнув до роботи тренером, повідомляє "Трибуна".

Читайте також:

Артем Кравець є вихованцем "Динамо". Він провів у клубі 13 років та зіграв за столичну команду понад 90 матчів. У січні 2023 року 35-річний спортсмен завершив ігрову кар'єру, а невдовзі став радником президента клубу Ігоря Суркіса.

Артем Кравець під час виступу за "біло-синіх". Фото: instagram.com/kravets89/

Чим Кравець займається у "Динамо"

Ексфорвард зізнався, що йому завжди було цікаво спробувати себе на посаді менеджера. Артем Кравець зателефонував Ігорю Суркісу, а потім особисто зустрівся з президентом клубу.

"Я показав свої ідеї, те, як я бачу якісь проблемні моменти та своє бачення, як їх виправити. Ми зійшлися на тому, що я почну працювати в "Динамо" на такій посаді, де поки що мені не буде багато відповідальності. Але з чогось треба починати й крок за кроком рухатись далі", — розповів Кравець.

Колишній футболіст не розкривав деталі розмови з президентом "Динамо". Кравець заявив, що пояснив Суркісу власне бачення та ідеї, якими можна щось покращити у клубі. Радник президента "Динамо" постійно навчається і прагне досягти розвитку на своїй посаді.

Нагадаємо, Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер.

Миколенко пояснив, чому обрав Манчестер замість Ліверпуля.

Бущан може перейти до турецького клубу в останній день трансферного вікна.

"Шахтар" замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться.

Реванш Усика з Ф'юрі може не відбутися — стала відомою причина.