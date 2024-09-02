Кравец признался, почему решил стать советником Суркиса в Динамо

Кравец объяснил, чем занимается в Динамо в роли советника президента клуба
Бывший форвард сборной Украины Артем Кравец поделился подробностями работы в киевском "Динамо". Список задач экс-форварда постепенно увеличивается.
Кравец никогда не стремился к работе тренером, сообщает "Трибуна".
Артем Кравец является воспитанником "Динамо". Он провел в клубе 13 лет и сыграл за столичную команду больше 90 матчей. В январе 2023 года 35-летний спортсмен завершил игровую карьеру, а вскоре стал советником президента клуба Игоря Суркиса.
Чем Кравец занимается в "Динамо"
Экс-форвард признался, что ему всегда было интересно попробовать себя в менеджерской должности. Артем Кравец созвонился с Игорем Суркисом, а потом лично встретился с президентом клуба.
"Я показал свои идеи, то, как я вижу какие-то проблемные моменты и свое видение, как их исправить. Мы сошлись на том, что я начну работать в "Динамо" на такой должности, где пока мне не будет много ответственности. Но с чего-то надо начинать и шаг за шагом двигаться дальше", — рассказал Кравец.
Бывший футболист не стал раскрывать детали разговора с президентом "Динамо". Кравец заявил, что объяснил Суркису собственное видение и идеи, которыми можно что-то улучшить в клубе. Советник президента "Динамо" постоянно учится и стремится добиться развития на своей должности.
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