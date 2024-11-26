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Криськів розповів, навіщо Пушич дає їм тривалі вихідні

26 листопада 2024 21:45
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Шахтар проти ПСВ: Криськів про очікування та підготовку до матчу
Дмитро Криськів. Фото: скриншот
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Донецький "Шахтар" 27 листопада зіграє матч п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти ПСВ. Перед грою з журналістами поспілкувалися представники "гірників".

Півзахисник Дмитро Криськів на пресконференції поділився очікуваннями від матчу.

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Дмитро Криськів. Фото: "Шахтар"

Криськів очікує складну гру

За словами Дмитра, гравці "Шахтаря" добре знайомі з суперником і старанно готується до гри. Він підкреслив, що ПСВ цього сезоні демонструє чудову гру в домашньому чемпіонаті та на європейській арені.

При цьому Криськів відзначив, що у суперника є слабкі місця, які їм потрібно проаналізувати та використати.

Дмитро також розповів, що тренерський штаб, враховуючи щільний графік, адаптує тренувальний процес і дає гравцям додатковий час на відновлення.

"Вони дають нам час на рефреш. Ми дійсно можемо відновитися в цей такий маленький період між іграми, але нам дають достатньо часу, щоб ми змогли викладатися на повну в кожному наступному матчі", — сказав Криськів.

У поточному сезоні Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав чотири очки та посідає 28-ме місце у турнірній таблиці.

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футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Дмитро Криськів ПСВ

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