Шахтер против ПСВ: Криськив об ожиданиях и подготовке к матчу

Крыськив рассказал, зачем Пушич дает им длительные выходные
Донецкий "Шахтер" 27 ноября сыграет матч пятого тура основного раунда Лиги чемпионов против ПСВ. Перед игрой с журналистами пообщались представители "горняков".
Полузащитник Дмитрий Крыськив на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча.
Крыськив ожидает сложную игру
По словам Дмитрия, игроки "Шахтера" хорошо знакомы с соперником и тщательно готовятся к игре. Он подчеркнул, что ПСВ в этом сезоне демонстрирует отличную игру в домашнем чемпионате и на европейской арене.
При этом Крыськив отметил, что у соперника есть слабые места, которые им нужно проанализировать и использовать.
Дмитрий также рассказал, что тренерский штаб, учитывая плотный график, адаптирует тренировочный процесс и дает игрокам дополнительное время для восстановления.
"Они дают нам время на рефреш. Мы действительно можем восстановиться в этот такой маленький период между играми, но нам дают достаточно времени, чтобы мы смогли выкладываться по полной в каждом следующем матче", — сказал Крыськив.
В текущем сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" набрал четыре очка и занимает 28 место в турнирной таблице.
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