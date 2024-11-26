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Крыськив рассказал, зачем Пушич дает им длительные выходные

26 ноября 2024 21:45
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Шахтер против ПСВ: Криськив об ожиданиях и подготовке к матчу
Дмитрий Крыськив. Фото: скриншот
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Донецкий "Шахтер" 27 ноября сыграет матч пятого тура основного раунда Лиги чемпионов против ПСВ. Перед игрой с журналистами пообщались представители "горняков".

Полузащитник Дмитрий Крыськив на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча.

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Дмитрий Крыськив. Фото: "Шахтер"

Крыськив ожидает сложную игру

По словам Дмитрия, игроки "Шахтера" хорошо знакомы с соперником и тщательно готовятся к игре. Он подчеркнул, что ПСВ в этом сезоне демонстрирует отличную игру в домашнем чемпионате и на европейской арене.

При этом Крыськив отметил, что у соперника есть слабые места, которые им нужно проанализировать и использовать.

Дмитрий также рассказал, что тренерский штаб, учитывая плотный график, адаптирует тренировочный процесс и дает игрокам дополнительное время для восстановления.

"Они дают нам время на рефреш. Мы действительно можем восстановиться в этот такой маленький период между играми, но нам дают достаточно времени, чтобы мы смогли выкладываться по полной в каждом следующем матче", — сказал Крыськив.

В текущем сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" набрал четыре очка и занимает 28 место в турнирной таблице.

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футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Дмитрий Крыськив ПСВ

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