Марино Пушич может покинуть Шахтер: зимой обсудит контракт

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

У донецкого "Шахтера" в зимнее межсезонье может смениться главный тренер. Действующий наставник клуба Марино Пушич на это сам намекнул.

Пушич рассказал, что хочет пересмотреть условия сотрудничества с клубом. Слова специалиста привел портал De Telegraaf.

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Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

"Шахтер" может остаться без тренера

Пушич сообщил, что работает в очень тяжелых условиях и потому зимой планирует обсудить вопрос о своем будущем.

По словам специалиста, ему тяжело работать в таких сложных условиях и сейчас задумывается над дальнейшими шагами.

Несмотря на вызовы, Пушич доволен самим футбольным процессом и прогрессом игроков. Он отметил, что в составе команды многие молодые украинские игроки и новички из Бразилии, с которыми интересно работать.

Также тренер добавил, что коллектив при его руководстве хорошо развивается и демонстрирует хорошие результаты.

Пушич также упомянул, что летом получал предложения от других клубов, в частности, имел возможность присоединиться к "Ливерпулю" как ассистент Арне Слота. Однако он решил остаться в "Шахтере", из-за ответственности перед клубом.

Контракт Пушича с "Шахтером" действует до конца сезона 2025/2026 гг.

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