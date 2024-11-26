Марино Пушич може залишити Шахтар: зимою обговорить контракт

Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

У донецького "Шахтаря" в зимове міжсезоння може змінитися головний тренер. Чинний наставник клубу Маріно Пушич сам на це натякнув.

Пушич розповів, що хоче переглянути умови співпраці з клубом. Слова спеціаліста навів портал De Telegraaf.

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Пушич повідомив, що працює у дуже важких умовах й тому взимку планує обговорити питання щодо свого майбутнього.

За словами фахівця, йому важко працювати в таких складних умовах й він наразі замислюється над подальшими кроками.

Попри виклики, Пушич задоволений самим футбольним процесом і прогресом гравців. Він відзначив, що у складі команди багато молодих українських гравців та новачки з Бразилії, з якими цікаво працювати.

Також тренер додав, що колектив за його керівництва добре розвивається і демонструє хороші результати.

Пушич також згадав, що влітку отримував пропозиції від інших клубів, зокрема мав можливість приєднатися до "Ліверпуля" як асистент Арне Слота. Однак він вирішив залишитися в "Шахтарі", через відповідальність перед клубом.

Контракт Пушича з "Шахтарем" діє до кінця сезону 2025/2026 років.

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