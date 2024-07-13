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Кривбас підписав контракт із сином легендарного бразильського гравця

13 липня 2024 16:52
Валерій Ковалевич - Редактор
Кривбас підписав бразильця Маттео Аморозо
Маттео Аморозо на презентації у клубі. Фото: instagram.com/fckryvbas/
Валерій Ковалевич - Редактор

"Кривбас" оформив ще одну трансферну угоду під час літнього міжсезоння. Склад команди із Кривого Рогу поповнив перспективний бразильський футболіст.

Маттео Аморозо підписав із "Кривбасом" контракт терміном на чотири роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Атакувальний 21-річний півзахисник здатний зіграти на позиції лівого вінгера, а також "під нападаючим". У Маттео Аморозо подвійне громадянство: італійське та бразильське.

Аморозо є вихованцем клубу Серії А "Удінезе", з якого перейшов до академії бразильського "Інтернасьоналю". Останнім часом він захищав кольори скромного клубу "Ітуано". Трансферна вартість гравця оцінюється у сто тисяч євро.

Маттео Аморозо
Маттео Аморозо у "Кривбасі". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Що відомо про батька Аморозо

Новачок "Кривбасу" є сином відомого ексфорварда збірної Бразилії Марсіо Аморозо. Наприкінці 1990-х і на початку 2000-х він виступав в італійських "Пармі" та "Удінезе", а також у дортмундській "Боруссії" та іспанській "Малазі".

Марсіо Аморозо забив 10 голів у 20 матчах за збірну Бразилії, перемагав у Копа Америка-1999. На клубному рівні був чемпіоном Італії, Японії, володарем Кубка Лібертадорес та Суперкубком Італії.

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