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Кривбасс подписал контракт с сыном легендарного бразильского игрока

13 июля 2024 16:52
Валерий Ковалевич - Редактор
Кривбасс подписал бразильца Маттео Аморозо
Маттео Аморозо на презентации в клубе. Фото: instagram.com/fckryvbas/
Валерий Ковалевич - Редактор

"Кривбасс" оформил еще одну трансферную сделку во время летнего межсезонья. Состав команды из Кривого Рога пополнил перспективный бразильский футболист.

Маттео Аморозо подписал с "Кривбассом" контракт сроком на четыре года, сообщает официальный сайт клуба. 

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Атакующий 21-летний полузащитник способен сыграть на позиции левого вингера, а также "под нападающим". У Маттео Аморозо двойное гражданство: итальянское и бразильское. 

Аморозо является воспитанником клуба Серии А "Удинезе", из которого перешел в академию бразильского "Интернасьоналя". В последнее время он защищал цвета скромного клуба "Итуано". Трансферная стоимость игрока оценивается в сто тысяч евро. 

Маттео Аморозо
Маттео Аморозо в "Кривбассе". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Что известно об отце Аморозо 

Новичок "Кривбасса" является сыном известного экс-форварда сборной Бразилии Марсио Аморозо. В конце 1990-х и начале 2000-х он выступал в итальянских "Парме" и "Удинезе", а также в дортмундской "Боруссии" и испанской "Малаге". 

Марсио Аморозо забил 10 голов в 20 матчах за сборную Бразилии, побеждал в Копа Америка-1999. На клубном уровне был чемпионом Италии, Японии, обладателем Кубка Либертадорес и Суперкубка Италии. 

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