Кривбас, Полісся та Дніпро-1 встановили антирекорд України в єврокубках

Олександр Драмбаєв у матчі з "Бетісом". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Завершилися кваліфікаційні тури до всіх трьох єврокубкових турнірів. З п'яти українських команд в основну сітку Ліги чемпіонів та Ліги Європи вийшли лише донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Житомирське "Полісся", криворізький "Кривбас" та "Дніпро-1" не зуміли закріпитися у єврокубках, повідомляє портал Новини.LIVE.

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В основному турнірі Ліги чемпіонів могли зіграти дві українські команди. "Динамо" пройшло двох суперників у кваліфікаційних раундах, але не зуміло перемогти третього супротивника, яким став "РБ Зальцбург". В результаті лише "Шахтар" представить Україну в ЛЧ, а "Динамо" зіграє в основній стадії Ліги Європи.

Лідер "Полісся" Олександр Назаренко. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Як виступили решта українських команд

"Полісся", "Дніпро-1" та "Кривбас" не змогли похвалитися досягненнями в єврокубках. Команда Юрія Максимова, яка у першій половині минулого сезону виборювала чемпіонський титул в УПЛ, взагалі не зіграла жодного матчу в єврокубках, оскільки була розформована незадовго до початку сезону 2024/2025.

Житомирське "Полісся" за сумою двох матчів програло "Олімпії" з Любляни з рахунком 1:4 у кваліфікації Ліги Конференцій. Криворізький "Кривбас" спочатку вибув із кваліфікації Ліги Європи після двох поразок від чеської "Вікторії" (1:3 за сумою двох матчів). Після цього команда Юрія Вернидуба програла у двох поєдинках іспанському "Бетісу" (0:5 за сумою двох матчів) у кваліфікації Ліги Конференцій.

Таким чином, вперше в історії українського футболу три команди вилетіли з єврокубків, не набравши жодного очка.

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