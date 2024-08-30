Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кривбас, Полісся та Дніпро-1 встановили антирекорд України в єврокубках arrow

Кривбас, Полісся та Дніпро-1 встановили антирекорд України в єврокубках

30 серпня 2024 11:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Кривбас, Полісся та Дніпро-1 встановили антирекорд України в єврокубках
Олександр Драмбаєв у матчі з "Бетісом". Фото: instagram.com/fckryvbas/
Валерій Ковалевич - Редактор

Завершилися кваліфікаційні тури до всіх трьох єврокубкових турнірів. З п'яти українських команд в основну сітку Ліги чемпіонів та Ліги Європи вийшли лише донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Житомирське "Полісся", криворізький "Кривбас" та "Дніпро-1" не зуміли закріпитися у єврокубках, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

В основному турнірі Ліги чемпіонів могли зіграти дві українські команди. "Динамо" пройшло двох суперників у кваліфікаційних раундах, але не зуміло перемогти третього супротивника, яким став "РБ Зальцбург". В результаті лише "Шахтар" представить Україну в ЛЧ, а "Динамо" зіграє в основній стадії Ліги Європи.

Олександр Назаренко
Лідер "Полісся" Олександр Назаренко. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Як виступили решта українських команд

"Полісся", "Дніпро-1" та "Кривбас" не змогли похвалитися досягненнями в єврокубках. Команда Юрія Максимова, яка у першій половині минулого сезону виборювала чемпіонський титул в УПЛ, взагалі не зіграла жодного матчу в єврокубках, оскільки була розформована незадовго до початку сезону 2024/2025.

Житомирське "Полісся" за сумою двох матчів програло "Олімпії" з Любляни з рахунком 1:4 у кваліфікації Ліги Конференцій. Криворізький "Кривбас" спочатку вибув із кваліфікації Ліги Європи після двох поразок від чеської "Вікторії" (1:3 за сумою двох матчів). Після цього команда Юрія Вернидуба програла у двох поєдинках іспанському "Бетісу" (0:5 за сумою двох матчів) у кваліфікації Ліги Конференцій.

Таким чином, вперше в історії українського футболу три команди вилетіли з єврокубків, не набравши жодного очка.

Нагадаємо, "Шахтар" замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться.

Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал". 

Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

"Карпати" можуть покарати за образу одного із суперників в УПЛ — що відомо. 

Сабо жорстко розкритикував лідера "Динамо" — про кого йдеться.

спорт футбол Дніпро-1 Кривбасс Полісся

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:15 Можна заразитись від укусу комара — у Києві госпіталізували 17 осіб з гарячкою Західного Нілу

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

12:06 Ситуація у енергосистемі восени — експерт дав обнадійливий прогноз на вересень

12:02 Призначено нового начальника штабу сил БПЛА — у мережі розкритикували рішення

11:58 Змішаний режим навчання — як працюватимуть одеські школи в цьому році

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

11:57 На Харківщині перекриють рух шляхопроводом на "дорозі життя"

11:42 Армія США уклала найбільший в історії контракт на ракети Javelin — скільки отримає Україна

11:32 Нафтопровід "Дружба" зупинить свою роботу — Подоляк назвав дату

11:30 ПриватБанк та велика мережа супермаркетів запустили новий сервіс

11:30 Прогноз магнітних бур сьогодні готує нові виклики — чого очікувати метеозалежним

12:15 Можна заразитись від укусу комара — у Києві госпіталізували 17 осіб з гарячкою Західного Нілу

12:06 Ситуація у енергосистемі восени — експерт дав обнадійливий прогноз на вересень

12:02 Призначено нового начальника штабу сил БПЛА — у мережі розкритикували рішення

11:58 Змішаний режим навчання — як працюватимуть одеські школи в цьому році

11:57 На Харківщині перекриють рух шляхопроводом на "дорозі життя"

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

11:42 Армія США уклала найбільший в історії контракт на ракети Javelin — скільки отримає Україна

11:32 Нафтопровід "Дружба" зупинить свою роботу — Подоляк назвав дату

11:30 ПриватБанк та велика мережа супермаркетів запустили новий сервіс

11:30 Прогноз магнітних бур сьогодні готує нові виклики — чого очікувати метеозалежним

11:28 Не платили оренду — на Миколаївщині стягнули з землекористувача понад 9 млн грн

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Text

08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Text

08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі