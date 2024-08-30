Кривбасс, Полесье и Днепр-1 установили антирекорд Украины в еврокубках

Александр Драмбаев в матче с "Бетисом". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Завершились квалификационные туры во все три еврокубковые турниры. Из пяти украинских команд в основную сетку Лиги чемпионов и Лиги Европы вышли только донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Житомирское "Полесье", криворожский "Кривбасс" и "Днепр-1" не сумели закрепиться в еврокубках, сообщает портал Новини.LIVE.

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В основном турнире Лиги чемпионов могли сыграть две украинские команды. "Динамо" прошло двух соперников в квалификационных раундах, но не сумело победить третьего противника, которым стал "РБ Зальцбург". В результате только "Шахтер" представит Украину в ЛЧ, а "Динамо" сыграет в основной стадии Лиги Европы.

Лидер "Полесья" Александр Назаренко. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Как выступили остальные украинские команды

"Полесье", "Днепр-1" и "Кривбасс" не смогли похвастаться достижениями в еврокубках. Команда Юрия Максимова, которая в первой половине прошлого сезона боролась за чемпионский титул в УПЛ, вообще не сыграла ни одного матча в еврокубках, поскольку была расформирована незадолго до начала сезона 2024/2025.

Житомирское "Полесье" по сумме двух матчей проиграло "Олимпии" из Любляны со счетом 1:4 в квалификации Лиги Конференций. Криворожский "Кривбасс" сначала выбыл из квалификации Лиги Европы после двух поражений от чешской "Виктории" (1:3 по сумме двух матчей). После этого команда Юрия Вернидуба проиграла в двух поединках испанскому "Бетису" (0:5 по сумме двух матчей) в квалификации Лиги Конференций.

Таким образом, впервые в истории украинского футбола три команды вылетели из еврокубков, не набрав ни одного очка.

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