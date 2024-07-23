Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кривбас поїде з Кривого Рогу — де гратиме команда Вернидуба arrow

Кривбас поїде з Кривого Рогу — де гратиме команда Вернидуба

23 липня 2024 13:38
Валерій Ковалевич - Редактор
Кривбас обрав стадіон у Словаччині, на якому зіграє у єврокубках
Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб. Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Український футбольний клуб "Кривбас" готується до початку нового сезону. Команда Юрія Вернидуба зіграє кілька номінальних домашніх матчів за межами Кривого Рогу.

Клуб обрав стадіон, на якому виступить у Лізі Європи, повідомив журналіст Петро Слонко.

Читайте також:

"Кривбас" за підсумками сезону 2023/2024 посів третє місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Завдяки цьому досягненню команда Юрія Вернидуба одержала можливість взяти участь у кваліфікації Ліги Європи.

Арена Локомотив у Кошиці
Арена Локомотив у Кошице. Фото: Facebook

Де "Кривбас" зіграє у єврокубках

Клуб з Кривого Рогу мав кілька варіантів для вибору "домашнього" стадіону в Лізі Європи. Одним із них стало польське місто Плоцьк. Однак у підсумку українська команда зіграє у словацькому місті Кошиці.

Місцевий стадіон "Арена Локомотив" було відкрито 1970 року. Він вміщує 10 787 уболівальників. Вже 8 серпня "Кривбас" зіграє на цьому стадіоні перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Вікторії" із Плзеня. Поєдинок у відповідь пройде 15 серпня в Чехії.

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер. 

Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Шовковський прокоментував скандал із "Партизаном" перед єврокубковим матчем. 

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

спорт футбол Словаччина стадіони Ліга Європи Кривбасс

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу