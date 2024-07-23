Кривбас обрав стадіон у Словаччині, на якому зіграє у єврокубках

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб. Фото: пресслужба клубу

Український футбольний клуб "Кривбас" готується до початку нового сезону. Команда Юрія Вернидуба зіграє кілька номінальних домашніх матчів за межами Кривого Рогу.

Клуб обрав стадіон, на якому виступить у Лізі Європи, повідомив журналіст Петро Слонко.

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"Кривбас" за підсумками сезону 2023/2024 посів третє місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Завдяки цьому досягненню команда Юрія Вернидуба одержала можливість взяти участь у кваліфікації Ліги Європи.

Арена Локомотив у Кошице. Фото: Facebook

Де "Кривбас" зіграє у єврокубках

Клуб з Кривого Рогу мав кілька варіантів для вибору "домашнього" стадіону в Лізі Європи. Одним із них стало польське місто Плоцьк. Однак у підсумку українська команда зіграє у словацькому місті Кошиці.

Місцевий стадіон "Арена Локомотив" було відкрито 1970 року. Він вміщує 10 787 уболівальників. Вже 8 серпня "Кривбас" зіграє на цьому стадіоні перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Вікторії" із Плзеня. Поєдинок у відповідь пройде 15 серпня в Чехії.

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