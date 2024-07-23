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Кривбасс уедет из Кривого Рога — где будет играть команда Вернидуба

23 июля 2024 13:38
Валерий Ковалевич - Редактор
Кривбасс выбрал стадион в Словакии, на котором сыграет в еврокубках
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинский футбольный клуб "Кривбасс" готовится к началу нового сезона. Команда Юрия Вернидуба сыграет несколько номинального домашних матчей за пределами Кривого Рога.

Клуб выбрал стадион, на котором выступит в Лиге Европы, сообщил журналист Петр Слонка

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"Кривбасс" по итогам сезона 2023/2024 занял третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Благодаря этому достижению команда Юрия Вернидуба получила возможность принять участие в квалификации Лиги Европы. 

Арена Локомотив в Кошице
Арена Локомотив в Кошице. Фото: Facebook

Где "Кривбасс" сыграет в еврокубках 

У клуба из Кривого Рога было несколько вариантов для выбора "домашнего" стадиона в Лиге Европы. Одним из них стал польский город Плоцк. Однако в итоге украинская команды сыграет в словацком городе Кошице. 

Местный стадион "Арена Локомотив" был открыт в 1970 году. Он вмещает 10 787 болельщиков. Уже 8 августа "Кривбасс" сыграет на этом стадионе первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против "Виктории" из Пльзеня. Ответный поединок пройдет 15 августа в Чехии.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский прокомментировал скандал с "Партизаном" перед еврокубковым матчем. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

спорт футбол Словакия стадионы Лига Европы Кривбасс

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