Кривбасс выбрал стадион в Словакии, на котором сыграет в еврокубках

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: пресс-служба клуба

Украинский футбольный клуб "Кривбасс" готовится к началу нового сезона. Команда Юрия Вернидуба сыграет несколько номинального домашних матчей за пределами Кривого Рога.

Клуб выбрал стадион, на котором выступит в Лиге Европы, сообщил журналист Петр Слонка.

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"Кривбасс" по итогам сезона 2023/2024 занял третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Благодаря этому достижению команда Юрия Вернидуба получила возможность принять участие в квалификации Лиги Европы.

Арена Локомотив в Кошице. Фото: Facebook

Где "Кривбасс" сыграет в еврокубках

У клуба из Кривого Рога было несколько вариантов для выбора "домашнего" стадиона в Лиге Европы. Одним из них стал польский город Плоцк. Однако в итоге украинская команды сыграет в словацком городе Кошице.

Местный стадион "Арена Локомотив" был открыт в 1970 году. Он вмещает 10 787 болельщиков. Уже 8 августа "Кривбасс" сыграет на этом стадионе первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против "Виктории" из Пльзеня. Ответный поединок пройдет 15 августа в Чехии.

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