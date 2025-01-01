Кривбас представив форму на честь Степана Бандери — фото

Унікальна форма "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" 1 січня опублікував фотосесію у спеціальному комплекті форми. Його створили на знак річниці від дня народження українського політичного діяча та ідеолога Степана Бандери.

Знімки з фотосесії "Кривбас" опублікував у соціальних мережах.

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За інформацією клубу, вони вирішили вшанувати Бандеру, представивши форму у червоно-чорних кольорах, які символізують боротьбу за свободу, непохитність духу та патріотизм.

У клубі назвали Бандеру однією з найбільших постатей боротьби за незалежність України.

"Його ідеї та незламність стали символом прагнення до вільної, суверенної України. Боротьба за свободу не знає меж і часу, а гідність нації — понад усе. Його спадщина живе у кожному кроці на шляху до перемоги, у кожній дії заради нашої незалежності", — йдеться у заяві клубу.

Цього сезону "Кривбас" після 16 турів займає четверту позицію, набравши 31 очко.

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