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Кривбасс представил форму, созданную ко дню рождения Бандеры

1 января 2025 19:26
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Кривбасс представил форму в честь Степана Бандеры — фото
Уникальная форма "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Криворожский "Кривбасс" 1 января опубликовал фотосессию в специальном комплекте формы. Его создали в знак годовщины с дня рождения украинского политического деятеля и идеолога Степана Бандеры.

Снимки из фотосессии "Кривбасс" опубликовал в социальных сетях.

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По информации клуба, они решили почтить Бандеру, представив форму в красно-черных цветах, которые символизируют борьбу за свободу, несгибаемость духа и патриотизм.

В клубе назвали Бандеру одним из величайших фигур борьбы за независимость Украины.

"Его идеи и несгибаемость стали символом стремления к свободной, суверенной Украине. Борьба за свободу не знает границ и времени, а достоинство нации — превыше всего. Его наследие живет в каждом шаге на пути к победе, в каждом действии ради нашей независимости", — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне "Кривбасс" после 16 туров занимает четвертую позицию, набрав 31 очко.

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, как в ранее загулял вместе с Александром Алиевым.

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