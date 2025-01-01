Кривбасс представил форму в честь Степана Бандеры — фото

Уникальная форма "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"

Криворожский "Кривбасс" 1 января опубликовал фотосессию в специальном комплекте формы. Его создали в знак годовщины с дня рождения украинского политического деятеля и идеолога Степана Бандеры.

Снимки из фотосессии "Кривбасс" опубликовал в социальных сетях.

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По информации клуба, они решили почтить Бандеру, представив форму в красно-черных цветах, которые символизируют борьбу за свободу, несгибаемость духа и патриотизм.

В клубе назвали Бандеру одним из величайших фигур борьбы за независимость Украины.

"Его идеи и несгибаемость стали символом стремления к свободной, суверенной Украине. Борьба за свободу не знает границ и времени, а достоинство нации — превыше всего. Его наследие живет в каждом шаге на пути к победе, в каждом действии ради нашей независимости", — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне "Кривбасс" после 16 туров занимает четвертую позицию, набрав 31 очко.

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