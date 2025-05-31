Кривбас 31 травня представить нового головного тренера

Власник Кривбасу Костянтин Караманіц. Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" дуже короткий термін залишався без головного тренера після того, як пішов з команди Юрій Вернидуб. Команда змінила вектор розвитку й тепер нею займатиметься інший спеціаліст.

Про це повідомив Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Після трьох років співпраці "Кривбас" покинув головний тренер Юрій Вернидуб. Рішення він прийняв, бо керівництво клубу вирішило розвивати молодь, а не боротися за медалі.

Колишній тренер вважає, що тепер команда боротиметься за виживання. До того ж Вернидуб відзначив, що йому вже 59 років й він не готовий будувати команду з нуля.

Відомо, коли оголосять нового тренера

За інформацією джерел, новим головним тренером "Кривбасу" стане нідерландець Патрік ван Леувен, який раніше вдало тренував луганську "Зорю", але провалився в "Шахтарі" та "Металісті 1925".

Патрік ван Леувен. Фото: "Металіст 1925"

Нового тренера планують презентувати 31 травня в Кривому Розі.

Останнім клубом, який тренував ван Леувен, став харківський "Металіст 1925" в Першій лізі. До 18 травня 2025 року він очолював команду, що завершила сезон на третій позиції в Першій лізі та пробилася до перехідних матчів за вихід в УПЛ.

У кар’єрі фахівця також є досвід роботи з молодіжними складами ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів і посада спортивного директора в казахстанському "Кайраті". Він був директором академії "Шахтаря".

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