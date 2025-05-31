Кривбасс 31 мая представит нового главного тренера

Владелец Кривбасса Константин Караманиц. Фото: "Кривбасс"

Криворожский "Кривбасс" недолго оставался без главного тренера после того, как ушел из команды Юрий Вернидуб. Команда изменила вектор развития и теперь ею будет заниматься другой специалист.

Об этом сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

После трех лет сотрудничества "Кривбасс" покинул главный тренер Юрий Вернидуб. Решение он принял, потому что руководство клуба решило развивать молодежь, а не бороться за медали.

Реклама

Бывший тренер считает, что теперь команда будет бороться за выживание. К тому же Вернидуб отметил, что ему уже 59 лет и он не готов строить команду с нуля.

Известно, когда объявят нового тренера

По информации источников, новым главным тренером "Кривбасса" станет голландец Патрик ван Леувен, который ранее удачно тренировал луганскую "Зарю", но провалился в "Шахтере" и "Металлисте 1925".

Реклама

Патрик ван Леувен. Фото: "Металлист 1925"

Нового тренера планируют презентовать 31 мая в Кривом Роге.

Последним клубом, который тренировал ван Леувен, стал харьковский "Металлист 1925" в Первой лиге. До 18 мая 2025 года он возглавлял команду, завершившую сезон на третьей позиции в Первой лиге и пробившуюся в переходные матчи за выход в УПЛ.

В карьере специалиста также есть опыт работы с молодежными составами израильского "Маккаби" Тель-Авив и должность спортивного директора в казахстанском "Кайрате". Он был директором академии "Шахтера".

Напомним, Криштиану Роналду отказался от 400 млн долларов заплаты в Саудовской Аравии.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может досрочно завершить работу и его заменит известный специалист.

Талантливая украинская дзюдоистка, выступающая по молодежи и кадетам, по своей красоте составила конкуренцию Дарье Белодед.

У "Манчестер Сити" будет новый легендарный тренер из клуба-кнкурента.