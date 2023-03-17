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Криза Ротаня перед матчем збірної: тренер не виграв четвертий матч з "Олександрією"

17 березня 2023 19:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ротань не виграв четвертий матч з Олександрією поспіль
У наставника в лютому та березні результати залишають бажати краще
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Руслан Ротань не виграє четвертий поспіль клубний матч з "Олександрією", а попереду в  нього матч збірної України. Після сухого матчу із "Металістом" не відзначити кризу думок у наставника неможливо.

Було 4 нічиї, при чому в кожній голів все менше (3:3, 2:2, 1:1, 0:0), повідомляють Новини.LIVE.

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"Дивний матч. Якщо у попередніх трьох матчах у нас було бажання перемогти, матчі важко складалися, ми виривали нічиї. Але сьогодні… Я не знаю, що це: поле, погода, але ми сьогодні не були тією командою, яка награла на перемогу. Я вважаю, що ті заміни, які ми робимо, повинні підсилювати гру, але сьогодні у нас цього не було. Якщо у попередніх матчах вдавалося підсилювати гру, то сьогодні ми були інертними", - сказав Ротань на післяматчевій пресконференції.

Гра була скучною не дивлячись на статистику за ударами 7-7, щоправда, у створ воріт гравці влучали набагато менше: 1-2. 

Вихід Наумця одразу після перерви трохи освіжив "Металіст". Харків'яни зусиллями новачка створили один добрий момент, а потім – передумови для моменту. Господарі не розкривалися, але були точно не проти скористатися пасивністю гостей.

Ротань не використовував заміни аж до середини другого тайму. Лише після цього "Олександрія" мала найгостріший гольовий момент, але помилкою під час гри ногами в центрі штрафного від голкіпера Єрмолова не зумів скористатись Кожушко, пробивши точно у воротаря. 

У наступному турі харківський "Металіст" зіграє домашній матч проти ковалівського "Колоса", тоді як "Олександрія" зіграє проти полтавської "Ворскли". 

Металіст — Олександрія 0:0

Металіст: Єрмолов — Романюк, Порох, Мизюк, Картушов — Чайковський (Панасенко, 63), Ралюченко — Бойчук, Демченко (Багачанський, 90+4), Коркішко (Наумець, 46) — Прядун (Рязанцев, 88).

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Логінов, Цуріков — Мустафаєв (Волошин, 74), Михайленко (Рибалка, 63), Ковалець (Сігеєв, 62) — Калітвінцев (Кожушко, 63), Кулаков (Кобзар, 74), Третьяков.

Попередження: Коркішко, Мизюк, Ралюченко, Прядун — Кобзар

Донецький "Шахтар" вилетів із Ліги Європи на стадії 1/8 плей-офф. Але єврокубковий сезон "гірників" запам'ятається вболівальникам не лише гарною грою у низці матчів Ліги чемпіонів та серією пенальті у поєдинках із "Ренном".

Український клуб спромігся лише на один гол після семи від лідера першості Нідерландів. Керманич "Шахтаря" Ігор Йовічевич після матчу попросив вибачення перед вболівальниками, порівняв своїх підопічних з "Ліверпулем" та "Лейпцигом", а також підбив підсумки виступу в Європі в цьому сезоні.

Погані новини для українського футболу, оскільки тепер чемпіон країни не отримає прямого місця у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2024/25

 

 

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