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Кризис Ротаня перед матчем сборной: тренер не выиграл четвертый матч с "Александрией"

17 марта 2023 19:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ротань не выиграл четвертый матч с Александрией подряд
У наставника в феврале и марте результаты оставляют желать лучше
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Руслан Ротань не выигрывает четвертый клубный матч подряд с "Александрией", а впереди у него матч сборной Украины. После сухого матча с "Металлистом" не отметить кризис мнений у наставника невозможно.

Было 4 ничьих, при чем у каждой головы все меньше (3:3, 2:2, 1:1, 0:0), сообщают Новини.LIVE.

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"Странный матч. Если в предыдущих трех матчах у нас было желание победить, матчи тяжело складывались, мы вырывали ничьи. Но сегодня… Я не знаю, что это поле, погода, но мы сегодня не были той командой, которая наиграла на победу. Я считаю, что те замены, которые мы производим, должны усиливать игру, но сегодня у нас этого не было. Если в предыдущих матчах удавалось усиливать игру, то сегодня мы были инертными", — сказал Ротань на послематчевой пресс-конференции.

Игра была скучной несмотря на статистику по ударам 7-7, правда, в створ ворот игроки попадали гораздо меньше: 1-2.

Выход Наумца сразу после перерыва немного освежил "Металлист". Харьковчане усилиями новичка создали один хороший момент, а затем предпосылки для момента. Хозяева не раскрывались, но были точно не прочь воспользоваться пассивностью гостей.

Ротань не использовал замены до середины второго тайма. Только после этого у "Александрии" был самый острый голевой момент, но ошибкой во время игры ногами в центре штрафной от голкипера Ермолова не сумел воспользоваться Кожушко, пробив точно у вратаря.

В следующем туре харьковский "Металлист" сыграет домашний матч против ковалевского "Колоса", тогда как "Александрия" сыграет против полтавской "Ворсклы".

Металлист - Александрия 0:0

Металлист: Ермолов – Романюк, Порох, Мизюк, Картушов – Чайковский (Панасенко, 63), Ралюченко – Бойчук, Демченко (Багачанский, 90+4), Коркишко (Наумец, 46) – Прядун (Рязанцев, 88).

Александрия: Шевченко - Мирошниченко, Бондаренко, Логинов, Цуриков - Мустафаев (Волошин, 74), Михайленко (Рыбалка, 63), Ковалец (Сигеев, 62) - Калитвинцев (Кожушко, 63), Кулаков (Кобзарь, 74), Третьяков.

Предупреждения: Коркишко, Мизюк, Ралюченко, Прядун - Кобзарь

Донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги Европы в стадии 1/8 плей-офф. Но еврокубковый сезон "горняков" запомнится болельщикам не только хорошей игрой в ряде матчей Лиги чемпионов и серией пенальти в поединках с "Ренном".

Украинский клуб смог лишь на один гол после семи от лидера первенства Нидерландов. Руководитель "Шахтера" Игорь Йовичевич после матча извинился перед болельщиками, сравнил своих подопечных с "Ливерпулем" и "Лейпцигом", а также подвел итоги выступления в Европе в этом сезоне.

Плохие новости для украинского футбола, поскольку теперь чемпион страны не получит прямого места в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2024/25.

 

 

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