Флік пропустив два важливі матчі Барселони — деталі

Тренер Ганс-Дітер Флік та Френкі Де Йонг. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Каталонська "Барселона" продовжила серію невдалих матчів. Цього разу команда Ганса-Дітера Фліка втратила очки у матчі чемпіонату Іспанії.

Вирішальний гол "Барселона" пропустила за декілька хвилин до фінального свистка, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках 16-го туру іспанської Ла-Ліги "Барселона" вирушила у гості до "Бетісу", де виступають декілька колишніх гравців каталонської команди. Підопічні Ганса-Дітера Фліка двічі вели у рахунку, але не зуміли здобути перемогу.

Серія невдач "Барселони"

Господарі поля дали відсіч каталонській команді й не дали їй розвинути успіх після того, як Роберт Левандовський забив гол на 40-й хвилині. Незабаром "Бетіс" отримав право на пенальті завдяки помилці Френкі Де Йонга. Наприкінці матчу Ямал зробив чудовий пас на Торреса, який забив другий гол "Барселони". Однак на четвертій доданій хвилині "Бетіс" урятувався від поразки. Підсумковий рахунок матчу — 2:2.

Ламін Ямал під час матчу. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Героєм матчу став Ламін Ямал, який зробив дві гольові передачі у цьому поєдинку. А хавбек Дані Ольмо під час гри втратив зуб, який знайшов лише після фінального свистка.

Головного тренера "Барселони" Ганса-Дітера Фліка було вилучено під час матчу. Він протестував проти призначення пенальті у ворота своєї команди й надто бурхливо висловлював емоції. Наставника дискваліфікували на два матчі. Він пропустить поєдинки проти "Леганеса" та мадридського "Атлетіко", які пройдуть 15 та 21 грудня.

Після 17 турів "Барселона" продовжує лідирувати у чемпіонаті Іспанії. "Реал" відстає від каталонців на два бали, але мадридці мають матч у запасі.

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