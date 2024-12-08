Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Криза в Барселоні — Флік дискваліфікований, Ольмо втратив зуб arrow

Криза в Барселоні — Флік дискваліфікований, Ольмо втратив зуб

8 грудня 2024 11:09
Станіслав Костюк - Редактор
Флік пропустив два важливі матчі Барселони — деталі
Тренер Ганс-Дітер Флік та Френкі Де Йонг. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo
Станіслав Костюк - Редактор

Каталонська "Барселона" продовжила серію невдалих матчів. Цього разу команда Ганса-Дітера Фліка втратила очки у матчі чемпіонату Іспанії.

Вирішальний гол "Барселона" пропустила за декілька хвилин до фінального свистка, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У рамках 16-го туру іспанської Ла-Ліги "Барселона" вирушила у гості до "Бетісу", де виступають декілька колишніх гравців каталонської команди. Підопічні Ганса-Дітера Фліка двічі вели у рахунку, але не зуміли здобути перемогу.

Серія невдач "Барселони"

Господарі поля дали відсіч каталонській команді й не дали їй розвинути успіх після того, як Роберт Левандовський забив гол на 40-й хвилині. Незабаром "Бетіс" отримав право на пенальті завдяки помилці Френкі Де Йонга. Наприкінці матчу Ямал зробив чудовий пас на Торреса, який забив другий гол "Барселони". Однак на четвертій доданій хвилині "Бетіс" урятувався від поразки. Підсумковий рахунок матчу — 2:2.

Ламін Ямал
Ламін Ямал під час матчу. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Героєм матчу став Ламін Ямал, який зробив дві гольові передачі у цьому поєдинку. А хавбек Дані Ольмо під час гри втратив зуб, який знайшов лише після фінального свистка.

Головного тренера "Барселони" Ганса-Дітера Фліка було вилучено під час матчу. Він протестував проти призначення пенальті у ворота своєї команди й надто бурхливо висловлював емоції. Наставника дискваліфікували на два матчі. Він пропустить поєдинки проти "Леганеса" та мадридського "Атлетіко", які пройдуть 15 та 21 грудня.

Після 17 турів "Барселона" продовжує лідирувати у чемпіонаті Іспанії. "Реал" відстає від каталонців на два бали, але мадридці мають матч у запасі.

Нагадаємо, колишній наставник "Реала" Зінедін Зідан назвав команду, яку ніколи не тренуватиме.

Дружина мера Тбілісі Каха Каладзе продовжує заробляти гроші за допомогою України.

Ф'юрі в останній момент скасував бій через те, що захотів знайти більш статусного суперника.

Мохаммед Салах зумів переконати керівництво "Ліверпуля" продовжити контракт за умов єгиптянина.

спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Ханс-Дітер Флік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:10 Україна та Британія укладуть "столітню угоду", — Єрмак

11:00 Виплати на поховання в 2025 році — як зміниться допомога

10:53 РФ вночі обстріляла Дніпропетровщину — наслідки атаки

10:49 Стрибнув під колеса — в Одесі чоловік загинув на залізниці

10:37 Підробляв документи для виїзду чоловіків — рішення суду

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

10:33 Новорічні штучні ялинки в Україні — які ціни у 2024 році

10:24 Черги на виїзд та затори — актуальна ситуація на трасі Одеса-Рені

10:18 Трамп зробив гучну заяву щодо завершення війни в Україні

10:02 Президента Південної Кореї підозрюють у держзраді, — ЗМІ

09:50 Розмінування Чорного моря — скільки триватиме операція

11:10 Україна та Британія укладуть "столітню угоду", — Єрмак

11:00 Виплати на поховання в 2025 році — як зміниться допомога

10:53 РФ вночі обстріляла Дніпропетровщину — наслідки атаки

10:49 Стрибнув під колеса — в Одесі чоловік загинув на залізниці

10:37 Підробляв документи для виїзду чоловіків — рішення суду

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

10:33 Новорічні штучні ялинки в Україні — які ціни у 2024 році

10:24 Черги на виїзд та затори — актуальна ситуація на трасі Одеса-Рені

10:18 Трамп зробив гучну заяву щодо завершення війни в Україні

10:02 Президента Південної Кореї підозрюють у держзраді, — ЗМІ

09:50 Розмінування Чорного моря — скільки триватиме операція

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут