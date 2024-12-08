Флик пропустил два важных матча Барселоны — детали

Кризис в Барселоне — Флик дисквалифицирован, Ольмо потерял зуб
Каталонская "Барселона" продолжила серию неудачных матчей. На этот раз команда Ханса-Дитера Флика потеряла очки в матче чемпионата Испании.
Решающий гол "Барселона" пропустила за несколько минут до финального свистка, сообщает портал Новини.LIVE.
В рамках 16 тура испанской Ла Лиги "Барселона" отправилась в гости к "Бетису", где выступают несколько бывших игроков каталонской команды. Подопечные Ханса-Дитера Флика дважды вели в счете, но не сумели одержать победу.
Серия неудач "Барселоны"
Хозяева поля дали отпор каталонской команде и не дали ей развить успех после того, как Роберт Левандовский забил гол на 40-й минуте. Вскоре "Бетис" получил право на пенальти благодаря ошибке Фрэнки Де Йонга. В конце матча Ямал сделал прекрасный пас на Торреса, который забил второй гол "Барселоны". Однако на четвертой добавленной минуте "Бетис" спасся от поражения. Итоговый счет матча — 2:2.
Героем матча стал Ламин Ямал, который сделал две голевые передачи в этом поединке. А хавбек Дани Ольмо во время игры потерял зуб, который нашел только после финального свистка.
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик был удален во время матча. Он протестовал против назначения пенальти в ворота своей команды и слишком бурно выражал эмоции. Наставника дисквалифицировали на два матча. Он пропустит поединки против "Леганеса" и мадридского "Атлетико", которые пройдут 15 и 21 декабря.
После 17 туров "Барселона" продолжает лидировать в чемпионате Испании. "Реал" отстает от каталонцев на два балла, но у мадридцев есть матч в запасе.
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