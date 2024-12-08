Флик пропустил два важных матча Барселоны — детали

Тренер Ханс-Дитер Флик и Фрэнки Де Йонг. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Каталонская "Барселона" продолжила серию неудачных матчей. На этот раз команда Ханса-Дитера Флика потеряла очки в матче чемпионата Испании.

Решающий гол "Барселона" пропустила за несколько минут до финального свистка, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках 16 тура испанской Ла Лиги "Барселона" отправилась в гости к "Бетису", где выступают несколько бывших игроков каталонской команды. Подопечные Ханса-Дитера Флика дважды вели в счете, но не сумели одержать победу.

Серия неудач "Барселоны"

Хозяева поля дали отпор каталонской команде и не дали ей развить успех после того, как Роберт Левандовский забил гол на 40-й минуте. Вскоре "Бетис" получил право на пенальти благодаря ошибке Фрэнки Де Йонга. В конце матча Ямал сделал прекрасный пас на Торреса, который забил второй гол "Барселоны". Однако на четвертой добавленной минуте "Бетис" спасся от поражения. Итоговый счет матча — 2:2.

Ламин Ямал во время матча. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Героем матча стал Ламин Ямал, который сделал две голевые передачи в этом поединке. А хавбек Дани Ольмо во время игры потерял зуб, который нашел только после финального свистка.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик был удален во время матча. Он протестовал против назначения пенальти в ворота своей команды и слишком бурно выражал эмоции. Наставника дисквалифицировали на два матча. Он пропустит поединки против "Леганеса" и мадридского "Атлетико", которые пройдут 15 и 21 декабря.

После 17 туров "Барселона" продолжает лидировать в чемпионате Испании. "Реал" отстает от каталонцев на два балла, но у мадридцев есть матч в запасе.

Напомним, бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан назвал команду, которую никогда не будет тренировать.

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