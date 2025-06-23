Крупський пояснив, у чому була проблема збірної України на Євро

Ілля Крупський (у центрі) в молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський прокоментував невдалий виступ команди на чемпіонаті Європи, який відбувся у Словаччині. За його словами, гравці усвідомлювали покладені на них очікування, але не змогли з ними впоратися.

Крупський зазначив, що ключовими проблемами стали емоційна нестабільність та хронічна втрата концентрації у вирішальні моменти, повідомляє Sport.ua.

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Ілля Крупський провів паралелі з попередніми турнірами, де Україна також поступалася в стартових матчах, що психологічно підкошувало команду.

Ілля Крупський у матчі з Нідерландами. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Особливо болючою стала поразка від збірної Данії, хоча матч складався на користь українців. За словами Крупського, команда часто ігнорувала вказівки тренерського штабу та занадто рано намагалася утримувати мінімальну перевагу.

Чому Україна не витримала тиску

Гравець також визнав, що матч проти Нідерландів став вирішальним, але його команда не зуміла нав'язати свою гру. Він зазначив, що суперник грамотно користувався пресингом та позбавляв українців контролю над м'ячем, тоді як сам Крупський не був в оптимальній формі через травму.

Окрім того, він підкреслив, що атмосфера всередині колективу після турніру була пригніченою. Команда відчувала, що втратила реальний шанс вийти з групи, й не виправдала власні цілі.

"Я переживаю за всі ці невдачі, але сприймаю їх як досвід.

Краще зробити ці помилки зараз, ніж у першій збірній. Такі удари роблять нас сильнішими. Коли Бог хоче зробити тебе щасливим, він веде важкими шляхами", — сказав Крупський.

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