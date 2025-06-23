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Главная Спорт Крупский назвал слабое место сборной Украины и ее тренера

Крупский назвал слабое место сборной Украины и ее тренера

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Дата публикации 23 июня 2025 18:01
Крупский объяснил, в чем была проблема сборной Украины на Евро
Илья Крупский (в центре) в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/krupskiy_27/
Ключові моменти Почему Украина не выдержала давления

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский прокомментировал неудачное выступление команды на чемпионате Европы, который прошел в Словакии. По его словам, игроки осознавали возложенные на них ожидания, но не смогли с ними справиться.

Крупский отметил, что ключевыми проблемами стали эмоциональная нестабильность и хроническая потеря концентрации в решающие моменты, сообщает Sport.ua.

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Илья Крупский провел параллели с предыдущими турнирами, где Украина также уступала в стартовых матчах, что психологически подкашивало команду. 

Илья Крупский
Илья Крупский в матче с Нидерландами. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Особенно болезненным стало поражение от сборной Дании, хотя матч складывался в пользу украинцев. По словам Крупского, команда часто игнорировала указания тренерского штаба и слишком рано пыталась удерживать минимальное преимущество.

Почему Украина не выдержала давления

Игрок также признал, что матч против Нидерландов стал решающим, но его команда не сумела навязать свою игру. Он отметил, что соперник грамотно пользовался прессингом и лишал украинцев контроля над мячом, в то время как сам Крупский не был в оптимальной форме из-за травмы.

Кроме того, он подчеркнул, что атмосфера внутри коллектива после турнира была подавленной. Команда чувствовала, что упустила реальный шанс выйти из группы, и не оправдала собственные цели.

"Я переживаю за все эти неудачи, но воспринимаю их как опыт. Лучше сделать эти ошибки сейчас, чем в первой сборной. Такие удары делают нас сильнее. Когда Бог хочет сделать тебя счастливым, он ведет трудными путями", — сказал Крупский. 

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спорт футбол молодежная сборная Украины Унаи Мельгоса Евро-2025 Илья Крупский
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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