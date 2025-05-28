Ворскла зіграє перехідні матчі проти Кудрівки без Крупського в складі

Крупський не зіграє за Ворсклу в найважливіших матчах сезону
Полтавська "Ворскла" зіграє перехідні матчі чемпіонату України з клубом Першої ліги "Кудрівка". Перша гра відбудеться 29 травня, а матч-відповідь запланований на 1 червня в Полтаві.
У матчах з "Кудрівкою" команді не допоможе правий захисник Ілля Крупський, повідомив Telegram-канал INSIDE UPL.
Чому не зіграє Крупський
Джерело, близьке до полтавського клубу, нагадало, що Крупський належить "Металісту 1925", але виступав за "Ворсклу" на правах оренди до кінця сезону.
До того ж Крупський вже попрощався з "Ворсклою" через соцмережі. Хоча, формально оренда діє до 30 червня, але в ній немає пункту про участь у перехідних матчах.
За даними джерела, Ілля не брав участі в тренуваннях "Ворскли" перед матчами з "Кудрівкою", і перебуває в Києві, де "Металіст 1925" готується до двох ігор з "Лівим Берегом".
У сезоні 2024/2025 років Крупський провів за "Ворсклу" 27 матчів у всіх турнірах, віддавши дві результативні передачі.
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