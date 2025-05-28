Ворскла сыграет переходные матчи против Кудривки без Крупского в составе

Илья Крупский. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Полтавская "Ворскла" сыграет переходные матчи чемпионата Украины с клубом Первой лиги "Кудривка". Первая игра состоится 29 мая, а ответный матч запланирован на 1 июня в Полтаве.

В матчах с "Кудривкой" команде не поможет правый защитник Илья Крупский, сообщил Telegram-канал INSIDE UPL.

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Источник, близкий к полтавскому клубу, напомнил, что Крупский принадлежит "Металлисту 1925", но выступал за "Ворсклу" на правах аренды до конца сезона.

К тому же Крупский уже попрощался с "Ворсклой" через соцсети. Хотя, формально аренда действует до 30 июня, но в ней нет пункта об участии в переходных матчах.

По данным источника, Илья не принимал участия в тренировках "Ворсклы" перед матчами с "Кудривкой", и находится в Киеве, где "Металлист 1925" готовится к двум играм с "Левым Берегом".

В сезоне 2024/2025 годов Крупский провел за "Ворсклу" 27 матчей во всех турнирах, отдав две результативные передачи.

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