Кубок України транслюватиме один телеканал

Матч "Шахтар" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Питання трансляцій Кубку України тепер вирішене. Раніше права на показ матчів були у команд-господарів.

За інформацією Telegram-каналу "ТаТоТаке", УАФ та клуби УПЛ уладнали питання трансляцій.

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Матч "Шахтар" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Хто показуватиме матчі Кубка України

Українська асоціація футболу (УАФ) та клуби УПЛ домовились про створення телепулу в Кубку України.

Починаючи з сезону 2025/2026 року, усі матчі турніру за участю команд УПЛ централізовано транслюватиме канал УПЛ-ТБ в YouTube.

Наразі права на трансляцію матчів наразі належать клубам, що ускладнює організацію єдиної трансляції.

При цьому, клуби збережуть розподіл виплат за турнір у пропорції 70% господарям і 30% гостям. Витрати на організацію трансляцій взяла на себе УАФ, яка також передасть УПЛ-ТБ права на фінал.

У поточному сезоні до фіналу Кубка вийшли "Шахтар" і "Динамо". Вирішальний матч відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні в Житомирі.

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