Кубок Украины будет транслировать один телеканал

Матч "Шахтер" - "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Вопрос трансляций Кубка Украины теперь решен. Ранее права на показ матчей были у команд-хозяев.

По информации Telegram-канала "ТаТоТаке", УАФ и клубы УПЛ уладили вопрос трансляций.

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Матч "Шахтер" - "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Кто будет показывать матчи Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и клубы УПЛ договорились о создании телепула в Кубке Украины.

Начиная с сезона 2025/2026 года, все матчи турнира с участием команд УПЛ централизованно будет транслировать канал УПЛ-ТВ в YouTube.

Сейчас права на трансляцию матчей пока принадлежат клубам, что затрудняет организацию единой трансляции.

При этом, клубы сохранят распределение выплат за турнир в пропорции 70% хозяевам и 30% гостям. Расходы на организацию трансляций взяла на себя УАФ, которая также передаст УПЛ-ТВ права на финал.

В текущем сезоне в финал Кубка вышли "Шахтер" и "Динамо". Решающий матч состоится 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

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