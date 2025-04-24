Пушич о матче Шахтер — Динамо — обещает бороться до конца в обоих классико

Пушич рассказал, как Шахтер победит Динамо
В 26-м туре УПЛ состоится украинское эль-классико. "Шахтер" примет киевское "Динамо", которое почти обеспечило себе место в турнирной таблице выше "горняков".
О предстоящем матче высказался главный тренер "Шахтера" Марино Пушич, слова которого приводит FootballHub.
Пушич хочет победить "Динамо"
По словам Пушича, его команда 27 апреля готова выложится на полную, чтобы продемонстрировать свой фирменный стиль игры и бороться до последней минуты.
Пушич с восторгом ждет не только игру в чемпионате, но и финал Кубка Украины, где Шахтер также встретится с Динамо. Он назвал эти поединки классическим украинским противостоянием, которое будет важным событием для страны.
"Мы будем отдаваться полностью, мы будем бороться до конца, демонстрировать наш футбол. А сейчас впереди следующая игра, невероятный матч. Я не могу дождаться его. И также не могу дождаться противостояния с ними в финале Кубка Украины. Это классическое противостояние в пределах Украины, и я уверен, все в ожидании этих двух встреч", — сказал Пушич.
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