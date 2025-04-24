Пушич о матче Шахтер — Динамо — обещает бороться до конца в обоих классико

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

В 26-м туре УПЛ состоится украинское эль-классико. "Шахтер" примет киевское "Динамо", которое почти обеспечило себе место в турнирной таблице выше "горняков".

О предстоящем матче высказался главный тренер "Шахтера" Марино Пушич, слова которого приводит FootballHub.

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Пушич хочет победить "Динамо"

По словам Пушича, его команда 27 апреля готова выложится на полную, чтобы продемонстрировать свой фирменный стиль игры и бороться до последней минуты.

Пушич с восторгом ждет не только игру в чемпионате, но и финал Кубка Украины, где Шахтер также встретится с Динамо. Он назвал эти поединки классическим украинским противостоянием, которое будет важным событием для страны.

"Мы будем отдаваться полностью, мы будем бороться до конца, демонстрировать наш футбол. А сейчас впереди следующая игра, невероятный матч. Я не могу дождаться его. И также не могу дождаться противостояния с ними в финале Кубка Украины. Это классическое противостояние в пределах Украины, и я уверен, все в ожидании этих двух встреч", — сказал Пушич.

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