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В Динамо назвали главную задачу команды на сезон

24 апреля 2025 10:32
Иван Крутогоров - Редактор
В Динамо назвали основную задачу команды в этом сезоне
Футболисты "Динамо" перед полуфиналом Кубка Украины. Фото: пресс-служба клуба
Иван Крутогоров - Редактор

У киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" нет времени для того, чтобы отпраздновать выход в финал Кубка Украины. Команды уже начинают готовиться к очному противостоянию в рамках УПЛ.

Владислав Кабаев сделал заявление о предстоящей игре в интервью YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

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"Динамо" и "Шахтер" преодолели соперников по полуфиналам Кубка Украины. Гранды украинского футбола встретятся в решающем матче турнира 14 мая, но до этого они будут противостоять друг другу в матче чемпионата Украины, который состоится 27 апреля. 

Владислав Кабаев
Владислав Кабаев поздравляет Дениса Попова. Фото: пресс-служба Динамо

Как "Динамо" готовится к игре с "Шахтером" 

Полузащитник киевской команды Владислав Кабаев уже ждет разбор игры соперника, который в ближайший четверг проведет главный тренер Александр Шовковский. Игроки "Динамо" не отдают предпочтение победе только в одном из турниров. Столичная команда собирается сделать "золотой дубль", это является главной целью "Динамо" на сезон. 

"Даже если бы "Шахтер" был на пятом месте, а мы на первом, это был бы для нас принципиальный соперник. Так что будем настраиваться на победу. Мы с нашей стороны будем делать все, чтобы победить и увеличить отрыв от "горняков" в турнирной таблице", — заявил Кабаев. 

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис был замечен на фешенебельном курорте в роскошном автомобиле. 

Бывший голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин не сможет перейти в один из лучших клубов мира. 

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Руководство "Александрии" определилось со сроком продления контракта Руслана Ротаня. 

спорт футбол Динамо УПЛ Владислав Кабаев Кубок Украины
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