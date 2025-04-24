В Динамо назвали основне завдання команди в цьому сезоні

Футболісти "Динамо" перед півфіналом Кубка України. Фото: пресслужба клубу

У київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" немає часу для того, щоб відсвяткувати вихід у фінал Кубка України. Команди вже починають готуватися до очного протистояння в рамках УПЛ.

Владислав Кабаєв зробив заяву про майбутню гру в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

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"Динамо" та "Шахтар" подолали суперників по півфіналах Кубка України. Гранди українського футболу зустрінуться у вирішальному матчі турніру 14 травня, але до цього вони протистоятимуть один одному в матчі чемпіонату України, який відбудеться 27 квітня.

Владислав Кабаєв вітає Дениса Попова. Фото: пресслужба Динамо

Як "Динамо" готується до гри з "Шахтарем"

Півзахисник київської команди Владислав Кабаєв уже чекає на розбір гри суперника, який найближчого четверга проведе головний тренер Олександр Шовковський. Гравці "Динамо" не віддають перевагу перемозі тільки в одному з турнірів. Столична команда збирається зробити "золотий дубль", це є головною метою "Динамо" на сезон.

"Навіть якби "Шахтар" був на п'ятому місці, а ми на першому, це був би для нас принциповий суперник. Тож будемо налаштовуватися на перемогу. Ми з нашого боку будемо робити все, щоб перемогти та збільшити відрив від "гірників" у турнірній таблиці", — заявив Кабаєв.

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